Piden declarar a la ex Barraca Lahusen como Patrimonio Histórico de la ciudad

El Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn (CEHyS), conjuntamente con el Centro de Veteranos de Guerra, presentaron al Concejo Deliberante la iniciativa para que el edificio de la ex Barraca Lahusen, ubicado en Belgrano entre Marcelo T. de Alvear y Gobernador Maiz , sea declarado de interés histórico, turístico y cultural, incluyéndolo en el Anexo I de la Ordenanza 2822 denominada Código de Preservación Patrimonial.

El primer lugar

Las instalaciones de la ex Barraca Lahusen, donde hoy funcionan dependencias administrativas del Municipio, fue el lugar asignado por las autoridades como punto intermedio para concentrar a los soldados luego del desembarco del 19 de junio de 1982, para posteriormente trasladarlos a los distritos militares a los que pertenecían.

«Soldados, ex combatientes de todo el país, atravesaron ese día las calles de la ciudad de Puerto Madryn, recibiendo el acompañamiento de toda la comunidad. Permanecieron en instalaciones de la ex Barraca Lahusen, fueron cobijados por familias madrynenses que les brindaron un plato de comida caliente y la posibilidad de comunicarse con sus familias. Esto convirtió al lugar en el primer techo sobre tierra firme, y bajo soberanía argentina, que cobijó a los soldados luego de la dura experiencia de la guerra. Era el regreso a casa. Y fue ´el día que Madryn se quedó sin pan´», expresaron desde el CEHyS.

Preservación

La Barraca Lahusen, inmueble que originalmente perteneciera a la casa comercial Sociedad Anónima de Exportación e Importación Lahusen y Cía y que hoy continúan en manos privadas, «es un lugar necesario para sanar las memorias de Malvinas y así debe ser preservado para las futuras generaciones, ya que además es un deber y responsabilidad de los poderes públicos municipales ejecutar acciones para preservar áreas y componentes del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico y paisajístico de la ciudad, reconociendo su carácter de patrimonio colectivo de la humanidad», sostuvieron desde el Centro de Estudios Históricos y el Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn.