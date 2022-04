“Los Lobos Marinos”, 3° en el Regional de Clubes “A”

Una enorme performance cerró el Puerto Madryn RC en su categoría masculina, en su participación en el Torneo Regional de Clubes “A” disputado durante el pasado fin de semana en la ciudad de Neuquén.

El 3° puesto consiguió “el lobo marino”, demostrando el muy buen nivel que tiene el hockey valletano. Entre las Damas, náutico de Rada Tilly se ubicó 5° y Trelew RC fue 6°.

Podio para el PMRC en el Regional

El pasado fin de semana, en la ciudad de Neuquén, se disputó el Torneo Regional de Clubes “A”, certamen que contó con la participación de equipos chubutenses y de la Patagonia en general.

En rama masculina, realizaron una enorme perfomance los muchachos de la Primera División masculina del Puerto Madryn RC, que bajo la conducción de Danilo Kilibarda, hicieron podio, ubicándose en el 3° puesto.

“Los Lobos”, se quedaron con el juego por el 3° y 4° puesto, tras derrotar a su par de La Barranca por 3-1, con los goles anotados por Nicolás Acosta y Máximo López (dos). Emmanuel Baldome abrió la cuenta para los pampeanos.

En la fase de grupos, los madrynense fueron segundos, en la Zona A que terminó liderando el campeón Independiente. Ganaron el partido ante Tiro Federal por 3-0, luego empataron 3-3 ante Limay, recuperándose tras ello con el triunfo por 2-1 ante Neuquén RC y cerrando fase clasificatoria ante Independiente, cayendo por 6-2.

Tras eso, jugaron el partido por el 3° lugar venciendo a Los Perales. La final, en tanto, fue disputada entre Independiente y San Jorge, con victoria por 3-2 de los neuquinos que nuevamente celebraron el título y clasificaron a la liga Nacional.

El plantel “Lobo” está integrado por Nicolás Acosta, Lucas Ambrosini, Claudio Fanego, Gino Glocknitzer, Joaquín Iglesias, Sebastián López, Santiago Martínez, Máximo López, Carlos Méndez, Leonardo Morales, Lucas Quintero, Maximiliano Ramírez, Pablo Tavella, Nicolás Vera y Gonzalo Miranda, con Marcos Arellano como Jefe de equipo y el DT Danilo Kiliárea.

Vale destacar que además del tercer puesto, el PMTRC tuvo al goleador del certamen, a Sebastián López con 6 tantos. Compartió ese lauro con Cristian Pasott y Jonathan Barría con misma cantidad de goles.

En Femenino

En tanto, en la rama femenina también hubo participación de chubutenses en este Regional, como ser del Club Náutico de Rada Tilly, Chenque RC de Comodoro Rivadavia y Trelew RC.

Náutico, se ubicó 5° en el cuadro Final del certamen, conservando así la plaza en la categoría A. en cuanto a resultados conseguidos a lo largo del Torneo, son los siguientes: vs Marabunta 2-3 (goles de María Azul Ragghianti y Antonieta Bianchi), vs La Barraca Hockey 1-4 (gol María Julia Leiva), vs Club Atlético Independiente 1-2 (gol Amanda Manso), vs Chunque Rugby Club 4-2 (goles de María Azul Ragghianti (3) y Amanda Manso) y vs Trelew Rugby Club 2-1 (goles de María Azul Ragghianti y María Julia Leiva).

De esta forma se mejoró lo realizado en torneos anteriores demostrando gran progreso en el juego incluyendo el desarrollo de jugadoras surgidas de formativas.

En tanto, en el caso de Trelew RC, se ubicaron en el sexto escalón las dirigidas por Diego Muñoz.

Chenque RC de Comodoro Rivadavia, por su parte, se ubicaron en el 8° escalón.