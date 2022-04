La comodorense Camila Contreras, convocada a la Selección Argentina

Como integrante de la Selección Argentina de Rugby Femenino Seven que participará de los Juegos Suramericanos Rosario 2022, estará la jugadora de Comodoro Rivadavia, Camila Contreras.

La jovencita, que defiende los colores de Calafate RC, será parte de “Las Yaguaretés” que competirá en la cita a nivel continental que tendrá como escenario a la ciudad de la creación de la Bandera nacional.

De Calafate a la Selección Argentina

Camila Contreras tiene 17 años, juega en Calafate RC y fue convocada por el cuerpo técnico encabezado por Gisela Acuña para integrar la Selección Argentina de rugby Seven denominada “Las Yaguaretés”, que participará en los Juegos Suramericanos de Rosario 2022.

El próximo viernes viajará hacia Buenos Aires y los días 29, 30 de abril y 1 de mayo estará compitiendo en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, un evento deportivo multidisciplinario que se desarrollará del 28 de abril al 8 de mayo.

De esta competencia, participan atletas entre los 14 a 17 años de edad, de todos los países de América del Sur y también algunos del Caribe y Centroamérica. Los juegos son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

“Estoy contenta, feliz y ansiosa, estoy contando los días para poder representar a mi país”, resaltó la comodorense y sostuvo que en la competencia internacional buscará “representar de la mejor manera, dejando todo y demostrando lo más que se pueda”. Mientras que, en lo grupal “aspiramos a quedarnos con lo que nos toque, porque vamos a estar orgullosas de lo que nos vaya a tocar”, destacó la jovencita.

La historia de la jugadora de Calafate Rugby Club se inició desde chica gracias a su hermano: “Empecé a jugar a los 6 años, comencé jugando entre varones por mi hermano. Yo iba a jugar al hockey, pero no me gustaba y no había chance que me gustara, vi el rugby y desde el primer momento quería jugar, un día mi papá se dignó y me dejó. La verdad que es el deporte que elijo, el que me divierte y el que amo con toda mi vida”.

Camila Contreras este año terminará el colegio secundario y seguirá sus estudios en Buenos Aires, pero no dejará de lado el deporte que ama. Sobre los beneficios de jugar en la capital, dijo que “el rugby allá tiene otro nivel, me va a ayudar un montón a seguir desarrollándome como jugadora, a seguir creciendo en mi nivel deportivo y conocimientos acerca de mi deporte”.

Sin embargo, la comodorense va más allá y tiene el objetivo de jugar profesionalmente en el exterior: “Si se da la oportunidad, quiero poder viajar al exterior, jugar de forma rentada y poder seguir mi sueño en el rugby. Estoy muy feliz y con muchas expectativas para mi futuro”.

En la previa de los Juegos Suramericanos, Camila, acompañada de su madre y del presidente de la institución de Km. 3, Cristian Nieva, se reunió con el titular del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Al concluir, Contreras se mostró “muy agradecida” por el acompañamiento del Estado Municipal y detalló que “vamos a estar trabajando todo el año con un seguimiento por cualquier necesidad que tenga, Hernán Martínez se puso a disposición mía y del club”.