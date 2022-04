Implacable

“Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder”, lanzó Cristina Fernández y cada quién hizo su propia interpretación acerca del destinatario de tan lapidaria reflexión.

La vicepresidente fue la principal oradora de un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner en el marco de la apertura de sesiones parlamentarias de EuroLat2022, cuya misión es adoptar resoluciones no vinculantes y recomendaciones a organizaciones, instituciones y grupos ministeriales para el desarrollo de la Asociación Estratégica Bicontinental.

En ese contexto, la expresidente realizó una fuerte defensa del rol del Estado, y habló sobre tener el poder.

“Hablamos de poder cuando alguien toma una decisión y esa decisión es respetada por el conjunto. Que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí”, lanzó.

Así las cosas, suponiendo que el mensaje no fuera sólo para Alberto Fernández, las repercusiones no tardaron en llegar, producto de la feroz interna que atraviesa el oficialismo.