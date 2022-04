Fiscal pidió al Gobernador que aporte datos sobre los incendios a edificios públicos

El Ministerio Público Fiscal reveló que existen personas identificadas, pero aún no se han reunido las pruebas suficientes para que sean detenidas o sometidas a proceso judicial. Además, se libró oficio al Gobernador y Altos Funcionarios de la Provincia para que aporten toda la información en ese sentido. El fiscal Fernando Rivarola le pidió al gobernador Mariano Arcioni que explique sus dichos respecto a que los atentados tenían “vinculación con el poder político de la ciudad de Trelew”.

En un comunicado oficial del MPF, se menciona que Rivarola revelo que “no fue necesario realizar detenciones, ya que se trata de personas que en principio están primero identificadas, ahora se debe corroborar que no existe un error, teniendo en cuenta que se está basando en imágenes, y siempre se debe dejar un margen de error en la identificación por algún parecido, por lo que no están dadas las condiciones para la detención, además son personas de nuestro medio con domicilios conocidos, previsiblemente, se trata de ciudadanos que se someterán al accionar de la justicia”.

Personas individualizadas

“En cuanto a la investigación y la posibilidad de un juicio, técnicamente y concretamente no hay personas imputadas. La fiscalía de Rawson todavía no ha formulado apertura investigación respecto de ninguna de las personas identificadas, por ahora son personas que están individualizadas, identificadas, notificadas de los derechos que le corresponden y eventualmente cuando la fiscalía termine de reunir los elementos podrán pasar a la calidad de imputados, los tipos penales que se están investigando son: por daños, daños agravados, hurto, incendios, incendios intencionales y ataques o atentados contra personal policial, según las distintas hipótesis de investigación”, revelo el fiscal

Esperan respuesta del Ejecutivo

Referido a los incidentes del día 17 de diciembre del año pasado, en donde un diario local vinculó los hechos directamente al poder político de la ciudad de Trelew, Rivarola indicó “un fiscal del grupo que se creó para investigar estos incidentes, se encuentra trabajando en los distintos aspectos que comprenden los hechos del 16 hasta el 21 de diciembre del año pasado, libró un oficio al Gobernador de la provincia (Mariano Arcioni) y altos funcionarios para que aporten toda la información que tengan en ese sentido, todavía no se ha recibido la contestación o por lo menos no está ingresado formalmente” y agregó que “no hemos advertido por ahora que haya un hilo conductor entre las personas investigadas, más allá de qué se trata en general de personas muy jóvenes, en la mayoría de nuestra ciudad de Rawson, salvo dos o tres que tienen domicilio en Trelew”.

“Sin duda que si, en la medida que se identifiquen más personas, puede haber más allanamiento, el material fílmico es muy abundante, toda la información de datos está siendo analizada por otro grupo de investigadores para confirmar lo que ya tenemos y eventualmente sumar nuevos elementos” indicó el fiscal de Rawson.

“Son varias causas, todas con cierta complejidad, se está investigando, por un lado, los hechos concretos de daño, incendios y atentados, por otro lado, la posible responsabilidad de los funcionarios políticos y policiales en relación con los procedimientos a la previsibilidad de lo que iba a ocurrir en el contexto en que estos hechos sucedieron y también después una serie de acciones o abusos policiales que sufrieron distintas personas de la comunidad y que en principio no estarían justificados como reacción policial razonable”, manifestó el magistrado.

Denuncias de zona liberada

La investigación está contemplando las denuncias de zona liberada y de policías infiltrados en ese sentido, Rivarola mencionó “zona liberada no en el contexto del concepto tradicional de zona liberada, sino falta de previsibilidad de los responsables políticos y policiales acerca de algo que era en principio por lo que estamos viendo medianamente previsible. De hecho hay edificios públicos que han quedado a merced de este grupo pequeño, por ejemplo lo ocurrido en el superior tribunal de justicia, algunas personas aprovechaban este estado de indefensión total y ausencia total de personal policial para robar, sacar cosas del interior, computadoras monitores, matafuego, y hasta bidones de agua.

Rivarola, indico que “los allanamientos fueron pedidos por el Ministerio Público Fiscal y ordenados por el Juez de garantías Gustavo Castro, se trató de una segunda serie de allanamientos, ya que se habían realizado siete anteriores. El resultado fue positivo, “han podido ser identificadas a partir de distintos registros fílmicos de los distintos eventos que se produjeron el 17 diciembre del año pasado y el objeto del allanamiento fue verificar y proceder al secuestro de las prendas de vestir y elementos que se visualizaron en las respectivas personas que fueron identificadas, para después hacer una pericia de cotejo entre las prendas de vestir secuestradas y en las imágenes obtenidas por distintas cámaras para ver si se comprueba que se trata la misma persona o no.

Trece allanamientos

El grupo fiscal continúan trabajando junto a investigadores sobre el material fílmico de distintas fuentes, como cámaras públicas que tienen cierta calidad que permiten identificar sujetos, cámaras privadas también aportadas y del personal policial de investigaciones. En el caso específico del Superior Tribunal de Justicia, el sistema de video filmación interno es realmente de muy buena calidad y es donde se pudo lograr mejores y mayores identificaciones, incluso 1 o 2 de los jóvenes que son identificados se los ve en la acción concreta de iniciar un foco ígneo en una de las oficinas de la Procuración General, finalizó Rivarola.

Trece fueron los allanamientos realizados en la ciudad de Rawson y Trelew relacionados con incendios y destrozos en edificios públicos el pasado 17 de diciembre en el marco de la discusión por la zonificación minera. La investigación está a cargo de un grupo de fiscales creado por el Procurador General y coordinado por el Procurador Adjunto Emilio Porras Hernández. (Fuente: MPF)