Error de cálculo

En todos lados se cuecen habas, reza el dicho popular. En este caso se trata de la situación que atraviesa la ciudad de Esquel, en torno a la recisión de un contrato de alquiler que debió afrontar el municipio por mala praxis administrativa.

El Municipio debió pagar millones de pesos, y acarrea una deuda porque no se cumplieron los plazos establecidos para que ese lugar fuera utilizado.

Este martes, el intendente Sergio Ongarato, reconoció que se trató de una acción administrativa inadecuada por parte del exsecretario de Hacienda, y actual senador, Matías Tacceta.

Ongarato no dudó en cargar la responsabilidad a Tacceta, por los millones que debe afrontar el municipio, se cuidó de aclarar que se trató de «un error administrativo», y no de un acto intencional.

Aún así, la cuestión de fondo que es la erogación millonaria de dinero por un alquiler que nunca se utilizó, es materia de investigación.

El error administrativo de Tacceta, es ahora afrontado con fondos públicos provenientes de las arcas municipales, mientras el flamante senador se alza con una diera superior a los 300.000 pesos mensuales. ¿Será acaso un asunto que demande una acción judicial?. Habrá que ver.