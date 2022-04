El Gasoducto «permitiría exportar gas a países vecinos», destacó el diputado neuquino Ortuño

El diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), José Ortuño, se refirió al anuncio del Gobierno Nacional para la construcción del esperado Gasoducto «Néstor Kirchner», el cual según el propio mandatario Alberto Fernández otorgaría «200 años de soberanía energética» a la Argentina.

En diálogo con El Diario, planteó que «este anuncio es muy importante no solo para Neuquén y la región, sino que es fundamental para el desarrollo energético del país», agregando que «poder concretar este tipo de proyectos nos conecta y construye el federalismo que necesitamos para crecer y desarrollarnos; la inversión de 1.566 millones de dólares repercutirá no solo localmente, sino que una vez que este funcionando -a fines del año que viene- permitirá comenzar con la disminución de las importaciones de gas».

En cuanto a la «soberanía energética» destacada por el Presidente de la Nación, Ortuño explicó que «con la primera etapa del gasoducto podríamos lograr incrementar casi el 20% de la producción, lo que permitiría generar unos 11 millones de metros cúbicos más por día dirigidos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el invierno de 2023».

Asimismo, expuso que «con la segunda y tercera etapa se lograrían transportar casi 40 millones de metros cúbicos a Bahía Blanca, AMBA y el norte del país, con lo que no solo dejaríamos de importar gas, sino que también se permitiría exportar a países vecinos». En cuanto a los acuerdos necesarios para que ello ocurra, sostuvo que «la provincia de Neuquén tiene reglas claras y previsibilidad, aunque nuestro país no siempre nos acompaña en este sentido; hay cuestiones que se pueden compensar con gestión y trabajo, pero muchas dependen de políticas nacionales y de medidas que no siempre tenemos la posibilidad de discutir».

Consultado sobre los motivos por los cuales la obra no inició en 2019 cuando fue presentado el proyecto, Ortuño señaló que «si bien son proyectos muy necesarios, también son muy complejos; desde lo político, por los consensos que se necesitan, y desde lo financiero, ya que requiere una fuerte inversión en dólares que hay que salir a buscar al mercado». En tal sentido, planteó que «lograr que lo político y lo financiero se den en simultaneo no es fácil, y menos con la falta de continuidad de ciertas políticas a nivel nacional».

«Esta disrupción de políticas nacionales a largo plazo dificulta en gran medida las políticas productivas locales, repercutiendo a todo un sistema que necesita y dependen del desarrollo económico del sector: necesitamos un plan económico sostenible para el desarrollo social de toda la sociedad», concluyó el legislador neuquino.