Ya fueron censadas 485.000 viviendas en el Censo Digital

Unas 485.000 viviendas ya fueron registradas a través del cuestionario digital del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 que se habilitó el miércoles, informó este viernes el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, y explicó que para acceder al formulario online se pide el DNI solo para verificar que quién responda sea una persona real y no un robot.

«A este momento tenemos unas 485.000 viviendas por vía virtual que son más o menos un millón de personas», aseguró Lavagna.

El funcionario destacó la «buena recepción» de la nueva modalidad digital del Censo y agregó que «lo que buscamos con esta forma de responder anticipadamente es darle más herramientas a la gente para que pueda ejercer su derecho a ser contabilizados, reconocidos y ejercer su deber cívico».

Las personas que completen el formulario de manera virtual en el sitio oficial www.censo.gob.ar recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado el próximo 18 de mayo, decretado feriado nacional, cuando se realizará el censo vivienda por vivienda.

«El que no decida contestarlo digitalmente el 18 de mayo va a tener la visita del censista como es habitualmente para que todos puedan contestar y ser contabilizados», aseguró Lavagna en diálogo con la radio Urbana Play.

Consultado sobre la solicitud del documento de identidad para poder acceder al cuestionario del Censo Digital, el director del Indec aclaró que «no queda registrado en ningún lado, no se asocia».

«Lo pedimos porque nosotros tenemos que asegurarnos que la persona que esté contestando sea un apersona que exista, que no sea un robot y además que sea mayor de 14 años, que es lo que te permite contestar el censo», detalló.

Y puntualizó: «La única forma digital que teníamos para hacerlo era verificar con el dato del DNI. El censista cuando va a tu casa se fija que la persona que este contestando sea mayor de 14, lo hace personalmente».

«El primer paso es identificar el número de documento y la fecha de nacimiento para ver si sos mayor o no. Una vez que se validó ese dato, no queda en ningún lado y recién ahí entrás en la cédula censal que no incorpora el número de documento», agregó y subrayó: «La cédula en papel o la de Internet no tiene el número de identificación, con lo cual sigue siendo anónimo y no queda grabado».

Por último, recordó que las personas censistas recorrerán «igualmente todas las viviendas», como forma de validación, y el cuestionario digital permanecerá abierto hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana, momento en que empieza el barrido territorial. (Télam)