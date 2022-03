Una enfermera de Rawson que atendió a Valentín dijo que «no estaba abandonado»

En las inmediaciones del Servicio de Protección de Derechos de Rawson iba a realizarse la movilización convocada por Yanina Arce para reclamar por la restitución de su hijo de dos meses de edad, Valentín; sin embargo, las oficinas amanecieron cerradas tanto para el día lunes como para el martes, y con una fuerte custodia policial.

En el caso de la madre de Valentín, se informó que se estableció una medida de prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros del lugar.

«Me obligaron a firmar»

Una de las vecinas que se trasladó al lugar, Verónica Castro, contó su historia y mencionó que «yo crié a mi nietito porque mi hija era menor de edad, él tenía 3 años y fueron sin orden del juez, me obligaron a firmar el papel para que retiraran al nene de mi casa, yo no sé leer ni escribir, estaba sola, y ahora no me lo dejan ver» y explicó que el menor, ahora de 6 años, «se encuentra con una familia sustituta; a nosotros no nos dejan verlo por falsas denuncias que hicieron y cuando me dijeron que el juez Alesi había dado la orden (de retirar al menor), después me enteré de que él estaba suspendido hacía como cuatro meses».

El Servicio, cerrado

Una vez en contacto con Grupo Azul Media, Arce sostuvo que «no sé nada de ‘Valen’, no lo puedo ver, me duelen mucho los pechos y quiero a mi hijo conmigo; agradezco a todos los que se solidarizaron conmigo, queremos que no haya más ‘Valentines’ en Chubut ni en Argentina» y agregó que «sabemos que está en una casa de una familia solidaria, pero nada más».

«Tendrían que estar trabajando si no tienen nada que esconder, pero hoy no abrieron», expresó en relación al cierre de las oficinas del Servicio.

«No vi a un bebé abandonado»

Una de las enfermeras del Hospital Santa Teresita de Rawson, quien atendió a Valentín, mencionó que «yo hablo por mí como profesional, y conociéndola a la mamá, que el sábado pasado fue y no tenía ropa ni un pañal, lo vi al bebé, estuve con él y en ningún momento vi a un bebé abandonado o desnutrido».

«No sé en qué se basa alguien que está al servicio de la protección de un menor para decir que estaba mal y sacárselo, eso es lo que uno no entiende; por eso vine a darle mi acompañamiento a esa mamá ya que la he visto varias veces pidiendo ayuda; cuando no tenía trabajo, pedía trabajo», añadió.

«Es muy triste»

«Como mamá, me pongo en su lugar y la verdad es que resulta lamentable», advirtió la enfermera, sumando a ello que «si hubiera un motivo para ello tiene que ser gravísimo, y si es así pasaron muchos días para que se expidan y digan cuál es».

Sobre esto último, planteó que «nunca es igual el cuidado que el afecto, el abrigo de la mamá y la leche materna; ella lo va a abrazar, contener y dar cariño, eso tienen que tener en cuenta porque esto que hicieron no beneficia a ninguno de los dos».