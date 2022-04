Olla popular en Puerto Madryn

La comunidad educativa de la Escuela 219 realizó este jueves, un festival artístico y olla popular en reclamo de la reapertura del comedor que se encuentra cerrado desde hace mucho tiempo, impidiendo que se pueda cumplir la doble escolaridad.

«Hace mucho que el equipo docente de esta escuela está en lucha por el tema edilicio y con esta olla popular queríamos visibilizar este reclamo de la apertura en condiciones de nuestro comedor. Esta escuela se enmarca en un proyecto pedagógico en el que el comedor forma parte y hay una obra de ampliación que no se terminó jamás y ahora los nenes en vez de irse a las 15 se están yendo a las 13», contó Corina, una de las docentes del colegio.

Al estar enclavada en el barrio Pujol, una de las zonas más vulnerables de la ciudad, la cuestión alimentaria también es fundamental: «Esta escuela se abre como jornada completa después de un estudio previo y queremos que se cumpla ese derecho».

Puntualmente, el problema pasa porque, al ampliarse, las instalaciones eléctricas y de gas no fueron actualizadas, como tampoco se encuentran los mobiliarios, las cocinas: «Hasta que no estén todos los artefactos conectados, Camuzzi tampoco puede dar el alta, o sea que estamos hablando de un tiempo más que importante».

Además, la docente específico que el Gobierno Provincial comprometió como fecha probable de finalización de obra el día 15 de mayo: «No nos vamos a quedar solo con esta acción, sino que vamos a continuar hasta que el comedor esté abierto y funcionando para los nenes».