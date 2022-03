«Nacho», sin banca

Las poco felices declaraciones del senador por Chubut, Ignacio «Nacho» Torres tras levantarse del recinto en ocasión del mensaje del Presidente lo han ubicado en un lugar incómodo.

Con el afán de justificar su accionar, cuestionable al menos, el legislador nacional cargó contra el diputado Facundo Manes, afirmando que éste «habla mucho del cerebro, pero lo usa poco», disparó Torres en declaraciones a FM Del Lago.

El comentario no solo resulta irrespetuoso e infantil, sino que pinta a Torres de cuerpo entero. Para los que se perdieron el capítulo, «apertura de sesiones y la salida de algunos legisladores de Juntos por el Cambio»; Manes explicó: «Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar». Una lectura rápida hace suponer que Manes fue respetuoso de la institucionalidad y por eso permaneció en su banca.

En Chubut la reacción fue variopinta en las propias filas de Juntos por el Cambio, pero el único que expuso su posición con una frase irrespetuosa y banal, fue Torres. Incluso Matías Taccetta, diputado nacional de la misma colación reconoció: «No me sentí cómodo al retirarme del Congreso». Otro comentario poco feliz, que también lo pinta de cuerpo entero.

Así las cosas, Facundo Manes, es médico neurólogo, especialista en neurociencia, lo que le ha valido gran reconocimiento en su campo. Recientemente decidió involucrarse en la política para hacer un aporte en una actividad fundamental, pero bastante desacreditada en los últimos años. Cómo resulte esa faena, dependerá de Manes, pero por lo pronto se observa en él a un individuo respetuoso de las instituciones.

En cuanto a Ignacio Torres, es… bueno, es «Nacho», un joven empresario de Trelew que goza más estar en campaña, encabezando listas de candidatos, y haciendo apariciones en medios porteños de alcance nacional, que de quedarse en su banca. Credenciales para la faena, ninguna que se conozca, no se quedó lo suficiente en la banca de Diputados, y al parecer ya siente el hormigueo de ser candidato en 2023, otra vez sin cumplir con la manda de las urnas.

Parafraseando a César Treffinger, la sorpresa electoral de 2021 en Chubut, «Torres es inmaduro y soberbio», esa es una declaración sustantiva, pero aún así, no resulta irrespetuosa como la del Senador, aunque un tanto molesta, de eso no hay duda. Habrá que ver cómo se gana la dieta Torres de aquí en más en su banca del Congreso, y cómo responde a las críticas.