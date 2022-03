Más denuncias públicas salpican al Servicio de Protección de Derechos de Rawson

Camila Gómez es una vecina de Rawson y madre de dos hijos de diferentes padres, de los cuales perdió la tenencia por «falsas denuncias del padre de uno de ellos», a la vez que denunció que el Servicio de Protección de Derechos «me los quitó de un día para el otro y sin orden judicial»:

En diálogo con AzM Radio, advirtió que «son muchísimos los casos, esto no viene de ahora, y por lo general empiezan los seguimientos, algo que la gente cuestiona mucho; normalmente se radica una denuncia por parte de mujeres que sufren violencia de género y a raíz de esto el Servicio comienza a intervenir, incluso por denuncias anónimas, si alguien llama y dice algo sobre alguien, sin pruebas ni nada el Servicio interviene porque hay menores involucrados» y contó que «en mi caso particular, la intervención del Servicio de Rawson comenzó a raíz de la denuncia que radiqué por violencia de género, un 31 de diciembre de 2019, hacia el papá de mi hijo».

Víctima de violencia doméstica

«Se terminó el contrato de la vivienda que alquilábamos por problemas con la dueña del edificio, yo radiqué la denuncia por violencia de género, a él le pidieron que abandone el hogar y a mí me echan porque ya se terminaba el contrato. Yo no tenía los medios económicos para pagar el alquiler y terminé quedando en la calle, por lo que me informaron que existía el Centro Integral de la Mujer, que nos iban a dar lugar, y me fui a vivir ahí con mis hijos durante aproximadamente un mes. Luego, empezó a intervenir el Servicio porque había menores de por medio y tenían que constatar su estado y bienestar, luego me llamaron, me fueron a ver, empecé a realizar trabajos y mis hijos iban al Ruca Calil. Pasó un tiempo, vieron que estaba todo normal, siempre me encontraron en situaciones normales, desayunando con mis hijos, jugando, almorzando, y las operadoras realizaban estos respectivos informes», relató Gómez.

«Siempre tuve la tenencia»

Aproximadamente un mes y medio después «logré salir del Centro e ir a alquilar por intermedio de los trabajos que realizaba a través de vecinos que me conocían; mantenía a mis hijos con el salario universal (Asignación Universal por Hijo) ya que no recibía ayuda de sus padres, pero comenzó la pandemia, me quedé sin trabajo, los chicos no pudieron asistir más al Ruca y el padre comenzó a hacer denuncias falsas, alegando que yo me drogaba, que cuando me iba a dejar al nene yo no estaba, que hacía reuniones en mi casa donde había alcohol, y lo decía en el Servicio; se cansó de hacer estas denuncias, incluso hostigaba a las mismas empleadas del Servicio a cualquier hora de la noche» y agregó que «empezaron a realizarme el seguimiento y por todas las situaciones que había vivido me acerqué al servicio de Salud Mental de Rawson y comencé un tratamiento con psicólogo y psiquiatra, dado que sufría de depresión pero no tenía un trastorno que me impidiera desenvolverme con la crianza de mis hijos; desde que nacieron, siempre tuve la tenencia y estuvieron conmigo».

Críticas al Equipo de Género

Tiempo después, «tuve que abandonar el tratamiento y las sesiones por la pandemia; me empecé a sentir mejor pero el padre continuó con estas denuncias y amenazas, quería sacarme hasta la heladera que yo tenía para mis hijos, por lo que se le hizo una prohibición de acercamiento y esto nunca se respetó; él no ejercía violencia directa hacia sus hijos sino hacia mí, hasta que desapareció», relató la mujer, agregando que «pasaron unos 7 meses y el Servicio cortó el seguimiento porque no había pautas de que los nenes estuvieran mal, hasta que el padre se presentó allí en agosto de 2020 con su nueva pareja pidiendo ver a mi hijo, a lo cual yo nunca me negué; en ese momento me atendía el Equipo de Género, a cargo de la abogada Carmen Clemente y la abogada Mónica Carmino, que lo último que tuvo fue perspectiva de género; ellas me informaron que el papá quería retomar el vínculo con su hijo, nunca me negué y le puse la mejor predisposición, y de un día para el otro me impusieron que el nene tenía que ir a dormir todos los fines de semana con él».

«Mi hijo volvió con hambre y en mal estado»

«Nunca impusieron un protocolo o bien que el chico viera gradualmente a su padre, al cual prácticamente nunca había visto durante sus cinco años. Él, llorando, obviamente no quería ir. Y para evitar los problemas entre las partes pusieron una intermediaria que tenía que venir a mi hogar todos los viernes cuando él venía a retirar al nene, y luego los domingos a las cinco de la tarde cuando él lo devolvía. Pasó un fin de semana y al segundo fin de semana vi que mi hijo volvió con una reacción alérgica, en mal estado, con hambre, no estaba higienizado ni nada, a lo cual yo reaccioné mal; informé esto y me negué a que él volviera con su padre, pedí una intervención porque regresaba mal anímicamente, por lo que se cortaron las visitas por un tiempo y luego se volvieron a retomar», continuó Gómez en diálogo radial.

El día del conflicto

Sobre esto último, Camila fue contundente: «Un día él me tenía que devolver a mi hijo, eran las cinco de la tarde, todavía no estaba presente la operadora que tenía que intervenir para garantizar que la situación se mantuviera bajo control y ver que el nene llegaba en buen estado. Entonces, pedí al Servicio que por favor dejaran que me entregara a mi hijo, que yo no iba a generar ninguna situación problemática, porque el padre no me lo quería entregar: hacía mucho calor y lo tenían desde hacía un rato dentro del auto, a una cuadra de mi casa. Pedí dos veces de buena manera que me dieran a mi hijo, él estaba llorando desesperado porque me veía y no lo dejaban bajar, entonces empecé a reaccionar mal, le pegué una patada al auto; bajaron al nene, al padre empezó a insultarme con su pareja adelante del nene y de mi otro hijo; me revoleó un remedio, respondí, llamaron a la Policía y con vecinos que tenía de testigos, la situación se fue de control», describió.

Víctima y agresor, juntos

Finalmente, «ellos me denunciaron, llamaron al Servicio y ahí comenzó el hostigamiento hacia mí porque reaccioné mal; obviamente, bajo la Ley nunca se pueden juntar la víctima y el agresor, pero el Servicio nunca respetó esto», añadió Gómez, sumando a ello que «al tiempo me informaron que me iban a sacar a mis hijos por ‘ansiedad, depresión y consumo’, ese fue el diagnóstico; porque yo estaba depresiva y porque el papá decía que yo consumía, quise hacerme análisis toxicológicos para que supieran que esto no era cierto, incluso pedía que el Servicio cayera en cualquier momento del día para verme junto a mis hijos».

«Fuera de la Ley»

«Me dijeron que en dos meses me iban a sacar a mis hijos y estuvieron por fuera de la Ley porque separaron a dos hermanos de la misma madre y esto no se puede hacer. Me informaron que yo iba a tener un régimen de visita supervisado y que no iba a perder el contacto con mis hijos, pero esto no fue así. De un día para el otro cayeron en mi casa sin asistente social ni abogada, no había una orden judicial para que me quitaran a mis hijos, pero me dijeron que ellos tenían la autoridad aunque son un organismo municipal; y con todo el miedo que tenía no sabía que hacer, por lo que entregué a mis hijos porque había personal policial».

Ambos hijos «fueron separados, vivieron juntos desde chiquitos y ahora viven en casas distintas», advirtió la mujer, remarcando que «al otro día me citaron del Servicio de Protección, pedí una respuesta, me atendió la psicóloga Carmino y le dije que por sus informes falsos me habían sacado a mis hijos; incluso, la abogada de la Defensoría nunca se hizo presente, se aprovechan del estado de vulnerabilidad de las madres y siempre están a favor de los violentos: así hay muchísimos casos, hay una mamá que hasta el día de hoy no puede ver a sus hijos porque su padre se los llevó a otra provincia, y durante años ella fue víctima de golpizas; y el Servicio no quiso hacerse cargo, saben con quién meterse, cuando ven que uno consigue un abogado privado, ahí se dejan de joder».