Adorni justificó el ataque de Milei a la prensa

“Me parece que sensacional que el Presidente diga la verdad sobre una profesión que tanto lo ha atacado y que tanto daño le ha intentado hacer a él”, afirmó Manuel Adorni desde Casa Rosada, justificando el nuevo ataque de Javier Milei a la prensa.

En el marco de la entrevista con la BBC, en la cual elogió una vez más a Margaret Thatcher, el portavoz presidencial afirmó que “probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales”.

No supo que responderle a una periodista española

Adorni trastabilló en su habitual conferencia de prensa cuando una periodista española a qué se refirió el Gobierno al señalar, en el comunicado que emitió en el marco de su enfrentamiento con la administración de Pedro Sánchez, que España «ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física».

El vocero suele tener respuesta para todo pero esta vez no supo qué decirle. «No sé efectivamente… No quiero contestarte algo que escape a lo que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien de dónde exactamente de dónde, de quién y de dónde surge la base de esa definición (sic). Pero por qué no le dejás los datos tuyos a nuestro subsecretario de Prensa y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema», trató visiblemente incómodo de salir del paso.