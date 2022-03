Luque encabezará una comitiva de intendentes para gestionar obras ante Nación

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, cumple una intensa agenda en Rawson y Trelew. En diálogo con la prensa anticipó que el 11 de abril viajará a Buenos Aires junto a otros intendentes de Chubut para reunirse con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, entre otras gestiones.

En su visita a la capital provincial, Luque se reunió con representantes de las instituciones deportivas en instalaciones del Club Germinal de la capital provincial. En horas de la tarde encabezó un encuentro con militantes del Partido Justicialista de Trelew.

Reunión con instituciones deportivas

El intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, encabezó una reunión en la sede del Club Atlético Germinal con autoridades de distintas entidades deportivas de Rawson y Trelew para contarles sobre el camino que encararon desde el Municipio junto las instituciones vinculadas a la actividad física con el objetivo de mejorar sus instalaciones y servicios, demostrando un crecimiento notable.

Comodoro es una de las ciudades de la región que ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años. Esto se debe a una gestión ordenada que permite que los contribuyentes puedan ver cómo el aporte de sus impuestos se ve reflejado en políticas vinculadas a mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, el intendente Juan Pablo Luque entiende que, si ese crecimiento no se multiplica en toda la provincia, ninguna ciudad podrá desplegar todo su potencial. El jefe comunal pondera la unidad en Chubut para que ningún sector se vea postergado.

En ese marco, manifestó que “es importante que logremos que a todos los sectores de la provincia nos vaya bien. A Comodoro le está yendo muy bien, pero siempre planteo que es muy difícil que a una ciudad le vaya bien durante mucho tiempo si a las demás les va mal. Tenemos que empujar todos del mismo carro para que nos vaya bien”, sostuvo Luque.

Intendentes de Chubut viajarán a Buenos Aires

Las canchas de césped sintético, la renovación de las plazas en distintos barrios y la sinergia entre el Municipio y los clubes fueron los temas que se trataron en la reunión llevada a cabo en Rawson. Las entidades deportivas entendieron que deben replicar el modelo de gestión de Comodoro y unirse para lograr obras que beneficien a su comunidad.

En este marco, Luque se ofreció como gestor ante el Gobierno provincial o nacional para tratar de conseguir respuestas sobre infraestructura deportiva. El 11 de abril se muestra como una posibilidad ya que varios intendentes viajarán a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y ser parte de una agenda de trabajo con distintos funcionarios nacionales. “Será una oportunidad para gestionar obras y políticas públicas que necesitamos en muchos lugares de la provincia y yo, en la medida que pueda colaborar, siempre voy a estar dando una mano”, subrayó el jefe comunal.

“Ser respetuoso y seguir trabajando sin regionalismos»

Asimismo, Luque manifestó que es respetuoso de la situación de cada una de las localidades y marcó que su preocupación pasa por escuchar a los distintos sectores. “Me interesa poder escuchar las realidades que podemos tener en los distintos puntos de la provincia, que siempre tuvo una división territorial muy marcada y eso nos ha hecho muy mal. Eso nunca nos permitió unirnos como provincia, por eso tenemos que tratar que a todos nos vaya bien”, consideró el intendente.

Continuando en esta línea, Luque manifestó que es parte de un proyecto político que está comprometido en buscar la manera que una de las provincias más importantes de la Argentina pueda salir adelante. “Tenemos que tratar de devolverle esa alegría y esperanza a nuestra gente de poder vivir un poco mejor”, aseveró.

“A mí me interesa solucionar problemas. Me interesa poner al lugar donde trabajo en una situación mejor que la que se encontraba. Eso es lo que he hecho como dirigente deportivo y ahora como intendente de Comodoro”, agregó.

El jefe comunal también recordó sus inicios como presidente del Club Gimnasia y Esgrima que le permitieron involucrarse en política. “Siempre me dediqué no a mirar lo que habían hecho los que estaban atrás mío, sino en ver cómo hacemos para salir adelante de las situaciones en las que nos encontramos para poder estar mejor y eso es lo que busco en las conversaciones con la gente. Para mí es importante hablar con todos los sectores”, valoró.