Leila desorientada

Meses atrás la diputada provincial, Leila Lloyd Jones se utilizó las redes sociales para acusar a un funcionario de Trelew de «hacer negocios». La respuesta no tardó en llegar, pero en este caso, Sebastián De La Vallina, no lo hizo por redes sociales, fue a la Justicia a vindicarse y denunció a Lloyd Jones, para que explique los fundamentos de sus acusaciones. Rápidamente comenzaron a circular versiones acerca de cuáles eran los intereses que movilizaban a la diputada provincial, exponiendo que los presuntos negocios a expensas del Estado estarían más cerca de ella que del funcionario de Trelew. La situación se tornó tensa, porque la interna que atraviesa el oficialismo del Pueblo de Luis es feroz y las acusaciones cruzadas podrían dejar muy mal parado a más de uno. El escándalo fue escalando al punto que el esposo de Lloyd Jones, Gustavo Cardozo, cargó contra De La Vallina asestándole un golpe en el rostro en público y ante las cámaras de seguridad del Municipio. Un asunto grave que la diputada no pudo zanjar con sus habituales descargos en redes sociales, y se vio obligada a sacar a su pareja del equipo de asesores del bloque de la Legislatura. La situación está ahora en manos de la Justicia, que viene lenta, pero se espera que eventualmente arroje luz sobre el grave incidente. A estas alturas la tribulación de Leila no es poca, y a pesar del protagonismo que intentó obtener meses anteriores haciendo apariciones en público junto a los manifestantes del «No a la Mina», ya no le queda mucha tela por cortar. Este año no presentaría grandes desafíos en la Legislatura, pero sí habrá mucho revuelo en torno al armado de listas de cara a 2023. Leila parecía tener expectativas para el próximo turno electoral, pero en el escenario actual deberá moverse con pie de plomo para no quedar expuesta una vez más. Según versiones, hay sectores que apoyaban a la dirigente trelewense que ya le habrían corrido el banquito, e irían por otra figura para liderar una de las tantas listas internas que se espera haya en el camino a las urnas por la intendencia del Pueblo de Luis. Habrá que ver cómo, la legisladora provincial sale airosa del escándalo, o no.