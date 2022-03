La recaudación impositiva creció 62 por ciento en febrero

La recaudación tributaria de febrero ascendió a 1 billón 166.514 millones de pesos, con un incremento del 62,8% interanual, informó este miércoles el Ministerio de Economía.

La recaudación creció impulsada principalmente por los tributos asociados al comercio exterior (+70,3% interanual), así como por los recursos asociados a la Seguridad Social (+66,1%), los impuestos ligados a la actividad económica (+56,5%) y el impuesto a las Ganancias (+65,6%).

Las liquidaciones de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas y sus derivados alcanzaron tanto en febrero último como en el acumulado de los primeros dos meses del año, registros máximos históricos para el sector, de acuerdo a los números informados este miércoles por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En ese sentido, las empresas del sector agroexportador liquidaron el mes pasado US$ 2.500,4 millones, que significaron el mejor febrero de los últimos 20 años.

En lo que respecta a la recaudación en general, los recursos asociados a la Seguridad Social subieron 66,1% interanual en el segundo mes del corriente año, con un alza del 65% en los Aportes Personales, que llegaron a $ 102.260 millones; del 66,8 % en las Contribuciones Patronales, con ingresos por $ 153.500 millones; y del 68,7% para el rubro «Otros ingresos», que sumaron algo más de $ 8.000 millones.

El IVA, por su parte, reflejó un aumentó de 58,2%, con algo más de $335.500 millones.

En este último impuesto, el componente DGI, relacionado con el desempeño del mercado interno, la recaudación subió 55,2%, y el vinculado con la Aduana aumentó 68,5%, explicado por el comercio exterior.

«La magnitud de la variación interanual del impuesto se vio atenuada por la adhesión excepcional a planes de pago durante el mes pasado y las mayores compensaciones realizadas hacia otros impuestos. Cuando no se consideran dichos factores, la variación interanual del IVA neto arroja un saldo real positivo de mayor magnitud», dijeron en el Ministerio de Economía.

Por otra parte, los tributos que responden a la actividad económica crecieron 56,5% interanual. Entre ellos se destacaron las subas del 70% Impuesto a los Créditos y Débitos con $ 78.200 millones y el impuesto a los Combustibles, con el 27,1% y $ 31.800 millones, y los Internos Coparticipados, 41,8%, casi $ 28.900 millones.

También se destacó la suba del 220 % de los ingresos del Impuesto País, por la compra de dólares para ahorro, hasta superar los $ 19.100 millones.

«Se observa una evolución favorable generalizada de los distintos conceptos que integran el sistema tributario, sosteniendo una tendencia de la recaudación nacional que garantiza el fortalecimiento y ordenamiento de las cuentas públicas en un contexto de crecimiento económico virtuoso con recuperación de los ingresos de la población», destacaron desde la cartera que dirige Martín Guzmán.

«De esta manera, se estima que la recaudación crece en términos reales por décimo octavo mes consecutivo, un fenómeno que no se observa desde los años 2011-2012», agregaron las fuentes.

De esta forma, «febrero marcó así el mejor nivel de recaudación real para este mes a nivel histórico. Este año, la base de comparación deja de ser un determinante del crecimiento en la recaudación ya que en 2021 la misma superó los valores recaudados en términos reales de los años de la crisis de 2018-2020», enfatizaron en el Palacio de Hacienda.