La Cooperativa de Rawson gestiona tecnología de avanzada para arreglar sistema cloacal

Este jueves, el jefe del Servicio Sanitario de la Cooperativa de Rawson, Axel Roberts, junto con la responsable técnica, Adriana Bec, recibieron al director Comercial para Latinoamérica de Forever Pipe, Sergio Carruega, con quien recorrieron la colectora cloacal ubicada en calles Vucetich y Canito.

Se trata de un conducto troncal que afecta el funcionamiento del 80 por ciento del sistema de redes cloacales de la ciudad. En el sector es necesario renovar la cañería cloacal de asbesto cemento porque ya cumplió su vida útil. Las características del suelo, las distintas interferencias con caños de gas, agua, fibra óptica y la napa freática, generan que la obra sea de alta complejidad.

Teniendo en cuenta su ubicación en un lugar de alto tránsito y el tiempo que demandará la renovación, la Cooperativa gestiona implementar tecnología de avanzada mediante envainado, lo que implica significativas ventajas en comparación con la obra convencional.

Tecnología

“Estuvimos hablando de la problemática y la emergencia que hay en este lugar que además de ser una avenida importante, se cruzan varios servicios y sería importante trabajar con un sistema no destructivo como el que utiliza Forever Pipe. Esta tecnología se usa en todo el mundo y estamos trayéndola a Trelew. Ahora evaluamos si es viable para la reparación de este tramo que, con métodos tradicionales, tardaría su reparación entre 30 y 45 días. En el caso de usar un método no destructivo se podría rehabilitar en menos de 24 horas”, especificó Carruega, quien

añadió que la empresa se encarga de toda la logística: “Se realiza previamente una video inspección para ver si es solamente un tramo o todo lo que hay que cambiar y luego se hace la inserción de la manga que recubriría al caño existente. Toda la maquinaria y los operarios vienen de Buenos Aires”.

Además, aclaró que el procedimiento “no implica roturas como en el tradicional donde se rompe la calle, extrae la tierra, se llega al caño, quita y construye nuevamente. En este caso lo que se hace es la limpieza del caño y se coloca un recubrimiento que evitan los problemas de rotura, interferencias, sumado a que no sería necesario deprimir las napas”.

Solución

En tanto que el jefe del Servicio Sanitario, Axel Roberts, destacó la importancia del encuentro para encontrar una solución a una colectora neurálgica de la ciudad. “Su visita es importante para darles a conocer cuáles son nuestras problemáticas y prioridades a fin de que puedan hacer una propuesta y evaluar en conjunto que es lo más beneficio para salir de esta situación lo antes posible”, indicó.

Roberts agregó que utilizan una tecnología de última generación: “No hay empresas locales que hagan este tipo de trabajo, y aprovechando que van a estar en la ciudad de Trelew haciendo algo parecido, estamos evaluando la posibilidad de hacerlo con esta tecnología”, subrayó Roberts.

Por último, el jefe de la cooperativa afirmó que “sería darle solución a un problema neurálgico del sistema cloacal de la ciudad. Rawson tiene graves problemas con las colectoras principales que ya cumplieron su vida útil y, con esta modalidad, se puede ir previendo para hacer este el recambio”.