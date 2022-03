Comodoro Roller Derby realizará una práctica abierta

Este sábado, en las ex canchas de tenis del Club Huergo se desarrollará la primera clínica del año organizada por Comodoro Roller Derby, que estará destinada a principiantes, mayores de 12 años.

Será un entrenamiento gratuito y abierto a todo público, a realizarse entre las 14:30 a 17:30 horas. Este evento contará con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Al respecto, la referente Gabriela Rodríguez sostuvo que «no es necesario saber patinar, ni tener patines o protecciones. Con anticipación y mediante la ficha de inscripción pueden reservar el equipamiento para préstamos del equipo».

Al respecto, la referente Gabriela Rodríguez sostuvo que «no es necesario saber patinar, ni tener patines o protecciones. Con anticipación y mediante la ficha de inscripción pueden reservar el equipamiento para préstamos del equipo».

Las inscripciones están abiertas a través de sus redes sociales, en Facebook por las páginas de Comodoro Roller Derby o en Zaedyus Comodoro Roller Derby, y en Instagram como @comodoroderby, donde estará el link para completar el formulario con sus datos de forma virtual.

«Este espacio está orientado a todas las personas que estén interesadas en el deporte y que no tengan conocimientos previos» señaló. Durante la clínica se explicará el equipamiento que se utiliza para la práctica del deporte, además de enseñar a patinar y exponer habilidades básicas en patines.

Semanalmente, Comodoro Roller Derby lleva adelante sus entrenamientos los días lunes y miércoles de 21 a 23 horas, precisamente en las ex canchas de tenis del Club Huergo, que tiene como sede gracias al acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

«Desde que comenzamos a entrenar en este lugar, fueron muchas más personas las que se fueron sumando a esta práctica. Por eso estamos agradecidos al trabajo mancomunado con Comodoro Deportes y continuamos avanzando para seguir sumando adeptos y próximamente poder viajar a otras ciudades para competir en Roller Derby», concluyó Rodríguez.