Arcioni en el Congreso: «Estamos acá para acompañar el crecimiento de la Argentina»

El gobernador Mariano Arcioni, junto a otros mandatarios provinciales, acompañó al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, este martes, en su visita al Congreso de la Nación, donde se encuentra en tratamiento el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), remitido por el Poder Ejecutivo Nacional.

Antes, el mandatario provincial, junto a Gobernadores de otras provincias, mantuvo distintas reuniones con el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para dialogar sobre la visión del Entendimiento con el FMI en el Congreso.

Beneficios

En diálogo con la prensa, Arcioni expresó que “todas las conversaciones que venimos manteniendo con el jefe de Gabinete y con el Gabinete económico del Gobierno nacional, nos mantienen informados de todo a los Gobernadores; como también, nuestros diputados que son parte de la Cámara y de la Comisión nos vienen informando”, y añadió: “lo que más nos preocupa ya fue aclarado, justamente, todo el tema de tarifas, y lo que puedan ser obras públicas. Estamos acá para acompañar el crecimiento de la Argentina, acompañar al señor Presidente y a todo su Gobierno, para lograr este consenso”, aseveró Arcioni.

En cuanto a los beneficios de la aprobación legislativa del proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, el mandatario chubutense destacó que “no nos olvidemos la ‘Ruta de la seda’, una inversión por parte de China que es por 20.000 millones (de dólares), que implica sobre todo inversiones, que significan mano de obra, el desarrollo y la sustentabilidad a lo largo del tiempo, por eso es importante esto -el acuerdo-. Van a venir las inversiones, la credibilidad y el acceso al mundo. Vamos a estar esperando las conversaciones y los consensos que se logren en la Comisión, vamos a participar e ir viendo, pero lo cierto es que hay que escuchar a todos, absolutamente todas las posturas”, sostuvo Arcioni y repasó que “más allá de las opiniones que se puedan tener por el acuerdo, lo que ya se logró a lo largo de mucho tiempo de negociación por el Ministro Guzmán con el Presidente-, me parece que son las cuestiones que tienen que estar en discusión, para aprobar o no el acuerdo”, manifestó el Gobernador.

Responsabilidad institucional

Más adelante, Arcioni afirmó que “los Gobernadores están de acuerdo porque se entiende que acá hay algo que destacar: la responsabilidad institucional que tienen todos, como así también todos los referentes políticos, en este caso, los señores senadores y diputados nacionales”.

En esta línea, el mandatario puso de relieve que “no se está discutiendo sobre cómo se tomó la deuda, no se está echando culpas hacia atrás. Lo que se está haciendo acá es hacerse uno responsable de la situación que nos toca vivir, en este caso al señor Presidente y a los Gobernadores, en situaciones muy delicadas; y al ser responsables institucionalmente, le estamos dando una solución”.

Aclaró, seguidamente, que “no es grato acordar, con el acreedores de organismos internacionales, más como el Fondo Monetario Internacional, pero sí es importante refinanciar por todo lo que estamos conversando, sobre todo que vuelva la confianza a la Argentina, que vuelvan las inversiones, generar mano de obra y proyectar acceso a créditos internacionales. No podemos entrar en un default, con todo lo que ello implica, con las consecuencias. No quiero que Argentina sea considerada ‘un paria’ en el mundo”. Por el contrario, “quiero que ese acceso al crédito internacional se traslade en inversiones genuinas, fuentes de trabajo, en blanco y que se le dé dignidad a cada uno y una de los trabajadores, que es lo que necesitamos”, cerró Arcioni.

Reunión con Fernández y Massa

Previamente a concurrir al Congreso de la Nación para expresar su visión sobre el Entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, el gobernador Arcioni mantuvo una reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, este mediodía en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, junto a otros gobernadores y vicegobernadores.

Del encuentro participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe) y los vicegobernadores Carlos Silva Neder (Santiago del Estero) y Eugenio Quiroga (Santa Cruz).

Los mandatarios provinciales también fueron recibidos por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y por el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur.

Luego de los encuentros, Arcioni, Manzur y los gobernadores provinciales se trasladaron al plenario de la Cámara de Diputados donde participaron del debate sobre el entendimiento alcanzado con el Fondo que fue enviado el viernes por el Poder Ejecutivo.