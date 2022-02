Se disputó la 4° Edición del certamen conjunto “Playas del Sur”

Entre sábado y domingo, se jugó una nueva edición, la N°4, del Torneo “Playas del Sur” de Golf, organizado por el Puerto Madryn Golf Club y el Club Los Tamariscos de Rawson.

Del evento, fueron parte más de 60 golfistas, que disfrutaron de la competencia, en una de las primeras actividades del calendario 2022 de este deporte en la zona.

Madryn y Rawson unidos por el Golf

Con una cifra de 66 participantes, se celebró la 4º edición del torneo «Playas Del Sur», organizada en conjunto por los clubes Puerto Madryn Golf Club y Los Tamariscos de la ciudad de Rawson.

El certamen, se inició el dia sábado, con salidas simultáneas y en el turno tarde a en la modalidad Medal Play (juegos por Golpes). Jugándose a 36 Hoyos Medal Play, juagando el sábado en tierras portuarias, mudándose el domingo a la institución capitalina.

Si bien el clima no acompañó en Puerto Madryn ni en la zona, los amantes del golf no claudicaron y no quisieron perderse el Torneo, cumpliéndose con total éxito, disfrutándose de un buen golf y de un gran escenario.

En cuanto a ganadoras, en la categoría Damas, el primer puesto quedó para la jugadora Mabel Quiroga (Tamariscos) con 118 Golpes y el segundo lugar para Alejandra Margonari (Puerto Madryn) con un score de 156 Golpes.

Entre los Caballeros se disputaban 3 categorías: en 1,1 a 19,3 índex el triunfo correspondió a Alejandro Salinas, del PMGC, empleando 125 golpes. El segundo lugar quedo para también para el jugador local Miguel Gonnet con un total de 130 golpes y en tercer lugar se lo disputo el jugador de Tamariscos, Dario Posa, con 135 Golpes.

En la categoría 19,4 a 30,7 índex, los 3 principales puestos, se los adjudicaron los jugadores representantes del Club capitalino: el primer puesto quedó en manos del jugador de Miguel Muñoz con un total de 115 Golpes, el segundo lugar con 119 Golpes quedo para Honorio Muñoz y cerrando el podio estuvo Daniel Bonillos con un total de 121 goles.

En tanto, en la categoría de 30,8 a máximo índex, el primer puesto quedó para el jugador de tamariscos, Ricardo Dante, con un total de 122 golpes. El segundo puesto quedó en manos de Hugo Bimboni (Tamariscos) con 124 Golpes (Mejor segunda Vuelta) y en la tercera posición quedo para el jugador local Ignacio Aita, con misma cantidad de golpes.

En cuanto a los mejores únicos 18 hoyos, en Puerto Madryn se lo adjudicó el jugador Jorge Galbuser con un total de 47 Golpes y en Tamariscos, el mejor 18 hoyos quedo en manos del jugador Juan Gerber con un Score de 67 Golpes.

El Mejor Aproach fue para Darío Balut, en tanto que el Long Driver fue para Miguel Zúñiga.