Piden a los gremios cambiar estrategias de reclamo para garantizar el inicio de clases

La referente de Padres Organizados del VIRCh, Pilar Cimato, habló sobre las expectativas de cara al inicio del Ciclo Lectivo y planteó que la modalidad encarada por los gremios en el pasado, con paros y retenciones de servicios, no han resultado para resolver conflictos y van en detrimento del derecho a estudiar de los alumnos.

En diálogo con AzM Radio, reconoció que «la preocupación es continua, siempre en un inicio (de clases) que debe ser normal estamos con esta incertidumbre» y agregó que «nosotros somos una agrupación cuyo mayor interés es que los chicos estén en la escuela, teniendo su derecho principal que es el derecho a la educación».

«Respecto de los gremios, no estamos en condiciones ni nos corresponde opinar, lo único que podemos decir es que siempre están en su derecho de poder realizar medidas de fuerza, lo que pasa es que, desde hace varios años en esta provincia, solamente se sostiene un derecho y se solapa otro, que es el de los chicos», remarcó, sumando a ello que «es evidente que este tipo de medidas no dan resultados, por lo tanto estaría buenísimo prever otras medidas que no sean el perjuicio tan alto que ha ocasionado, especialmente en esta provincia, la falta de clases durante cinco años seguidos, si es que este año vamos a seguir con problemas».

Por otro lado, Cimato expresó que «es tiempo que el Gobierno Provincial tome cartas en el asunto pero en serio, porque siempre empiezan con reuniones, reuniones de paritarias y lo único de lo que se habla es eso, sin que se vean cambios o reestructuraciones grandes en materia de política educativa» y puntualizó que «es impresionante la desorganización que hay en algunas escuelas, y lamentablemente es a lo que estamos acostumbrados; acá bregamos, desde hace mucho tiempo, por que se declare la educación como esencial, y nuestros diputados nunca lo han tenido en cuenta».

Sobre esto último, recordó que «solamente está el caso de la diputada (María Andrea) Aguilera que presentó un segundo proyecto de Ley para tratar el tema, pero es la única y ahí hay unos cuantos diputados».