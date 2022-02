Ovación y despedida para Juan Martín Del Potro

El tandilense Juan Martín del Potro volvió al circuito luego de 965 días en la primera ronda del Argentina Open, aunque no pudo conseguir un triunfo y cayó ante el azuleño, Federico Delbonispor 6-1 y 6-3.

Aún en la cancha, Del Potro se emocionó hasta las lágrimas, y le resultó evidentemente difícil terminar el partido. Aguantó hasta donde pudo, pero se quebró.

Al término del encuentro, agradeció al público por tanto afecto y ante la requisitoria periodística afirmó que “lo de hoy es un punto y aparte. Ahora tengo que ocuparme de la rodilla para mi vida, para el día a día. Pero voy a dejar la ventana abierta en el tenis porque lo que viví esta noche es inolvidable. Si hoy fue mi último partido, me voy feliz”.

En otro tramo de sus declaraciones Del Potro reconoció, “tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz. He cumplido todos los sueños con el tenis. Lo más difícil de lograr no es un trofeo, una copa o el ranking, sino el amor y el cariño de toda la gente. Creo que lo logré y los llevo en el corazón».

El cariño de la gente para el tandilense se pudo percibir a cada minuto del partido. “Posiblemente no nos volvamos a encontrar más acá. Me hicieron muy feliz esta noche», dijo en su despedida de este martes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Juan Martín del Potro: "Es un momento que no quería que llegara nunca. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Lo di todo". #TenisEnTyCSports. pic.twitter.com/QcGnMINynG — TyC Sports (@TyCSports) February 9, 2022