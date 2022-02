«Madres del Dolor» piden tolerancia cero de alcohol al volante

La fundadora de la Asociación Civil «Madres del Dolor», Vivian Perrone, se refirió al pedido para lograr la «alcoholemia cero» en todo el país.

En diálogo con Patagonia en Vivo, sostuvo que «la mayoría sabemos que los hechos viales son la primera causa de muerte en los jóvenes en la Argentina, y las dos razones dentro de los hechos viales que producen estas muertes son la velocidad y el alcohol» y planteó que «se puede prevenir con una ley de Tolerancia Cero al volante».

«Siempre nos preguntamos ‘hasta cuándo puedo llegar a tomar para no sobrepasar el 0,5’, pero ello depende de la contextura física, del hecho de haber ingerido alimentos o del nivel de cansancio. No creo que la aplicación de ‘alcoholemia cero’ sea algo que la gente no vaya a antender, pero serán necesarios controles, y faltan campañas para prevenir y que se nos grabe que, si estamos frente a un volante, no podemos usar el celular, haber ingerido alcohol o dejar de colocarnos el cinturón; depende de nosotros si el auto es un instrumento que utilizamos para ir de un lugar a otro, o bien si lo convertimos en un arma», señaló Perrone.