La familia de Rocío De Pedro insiste en que la joven es retenida contra su voluntad

Familiares de Rocío Belén De Pedro denuncian que la joven de 27 años oriunda de Trelew, está sometida en contra de su voluntad y temen que esté siendo captada por una red de trata de personas.

En diálogo con AzM TV, el primo de Roció, Hernán Alvarengo junto a Margarita Neira de la Asociación de Víctimas de Trata, dieron su versión acerca del porqué siguen creyendo que la joven está retenida, afirmando que durante una videollamada con su hermana hizo una señal de socorro. «Se la llevan a un centro clandestino de violación y estamos luchando para que eso no suceda», explicó Hernán.

La información oficial, da cuenta que mujer fue hallada el pasado fin de semana en el paso fronterizo ubicado en Fray Luis Beltrán y los organismos que tomaron intervención en la identificación afirmaron que estaba en buen estado de salud, habiendo sido entrevistada por el equipo técnico multidisciplinario y un guardia de rescate, además de personal de Gendarmería. Sin embargo la familia insiste en que está siendo coaccionada y temen por su bienestar.

Desde el MPF de Chubut, aseguraron que se cumplieron todos los protocolos para casos de esta naturaleza y lamentan las acusaciones que se han hecho en contra de personal de esa dependencia judicial.

A pesar de la información oficial que ha brindado la Fiscalía, Hernán, el primo de Rocío, insiste en pedir ayuda porque según dijo, estuvo con ella, “pero sabíamos que la perdíamos, porque la Justicia hace primar la voluntad de una persona adulta”, aunque en su opinión Rocío estaba bajo los efectos de estupefacientes, y “no tiene conciencia de sí misma”, afirmó en diálogo con Patagonia en Vivo.

El colectivo feminista, Puerta Violeta, ha sido el precursor de marchas en reclamo por el rescate de Rocío De Pedro, y coinciden con la familia en que la joven está retenida contra su voluntad.

El temor de la familia es que Gabriel, el novio de la joven la esté manipulando para luego entregarla a una red de trata de personas.

En tanto desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut, afirman que se han realizado las diligencias correspondientes y no habría razones para suponer que Roció está siendo retenida, sino que habría actuado por su voluntad.

La familia de Rocío no cesará en su reclamo, convencidos de que la joven estaría en manos de una red de trata de personas.