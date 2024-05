La canasta básica aumentó 5,9% en el mes de abril

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista informó que, luego del relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados en Puerto Madryn, surge que la variación de precios de la canasta basica de alimento en abril 2024 fué del 5,9 %.

De esta manera, tras seis meses, la modificación de los valores vuelve a ser de un dígito. Asimismo, es de destacar que el valor hallado mantiene la desaceleración del nivel inflacionario lo cual no queda claro si es por las medidas económicas llevadas a delante por el actual gobierno o responden a que el consumo ha caído a niveles bajísimos.

Los aumentos de precios más notorios se evidenciaron en: Cebolla x kg (40%), Agua sin gas x 1,5 lts. (33%), Manzana roja x Kg (32%), Lavandina común x litro (19%),Tomate redondo x kg (16%).

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.