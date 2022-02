La 5° Fecha del Circuito Argentino se juega en Chubut

Durante este fin de semana, se jugará en la localidad balnearia de Rada Tilly, la 5ta. Fecha del Circuito Argentino de Beach handball Arena 1000.

Será en la bajada 12, en parador «Patagonia» y en lo que será un convocante certamen en el cual tanto en rama femenina como masculina, los equipos buscarán su lugar en la Copa Argentina y sudamericano de clubes a jugarse a fines de mes en Puerto Madryn.

Catorce equipos disputan una nueva fecha del Circuito Argentino

Desde este viernes y hasta el próximo domingo, se jugará en la localidad balnearia de Rada Tilly, la 5° Fecha del Circuito Argentino de Beach Handball “Arena 1000”, que convocará a gran cantidad de equipos de la región Patagónica y del país, buscando su lugar en la Copa Argentina y el Sudamericano de Clubes de fines de mes en Puerto Madryn.

Este viernes se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento del evento, en la que estuvieron presentes Hernán Martínez, a cargo del Ente Comodoro Deportes, Jorge Mérida, director de Deporte y Turismo de Rada Tilly, Carlos Portas, presidente de la Federación Chubutense de Balonmano, junto con el licenciado Carlos Riaño, responsable del torneo, Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE) y Nicolás Vosila, en representación de Optima MRD SRL (recuperación deportiva).

Jorge Mérida, director de Deporte y Turismo de Rada Tilly, abrió la conferencia de prensa y destacó la magnitud de la competencia: «Es realizado conjuntamente con una Federación provincial (Fe.Chu.Ba.) y el municipio de Comodoro Rivadavia» y «es algo que marca un camino que estamos transitando en donde no solo queremos posicionar a Rada Tilly como un destino turístico y deportivo, sino también pensar en un deporte que una estas dos ciudades y que nos posicione en la Cuenca del Golfo San Jorge».

Por su parte, Hernán Martínez, titular del Ente Comodoro Deportes, agradeció la predisposición de la Federación Chubutense y el permanente acompañamiento de la empresa PAE.

«Acá hay un trabajo muy articulado, no solo en este evento» reconoció Martínez, sobre la labor de ambos Ejecutivos: «Es una decisión de trabajar en conjunto, de posicionar a la actividad deportiva como punto turístico, pero también el desafío es más grande; esto de poder tener instancias provinciales y nacionales. Estoy orgulloso de trabajar en conjunto como lo estamos haciendo, no solo en lo deportivo, sino en lo social, cultural y laboral».

Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE) y unos de los sponsors del certamen destacó tal evento que «tiene una relevancia vital para esta región. En este encuentro, nuevamente, nos une el deporte, de los auspiciantes y municipios está en el objetivo de darle continuidad al deporte durante el verano, ponderar nuestras localidades, nuestros recursos naturales y este trabajo mancomunado es fundamental» graficó.

Nicolás Vosila, en representación de Optima MRD, desde su lugar expresó que «para nosotros es un placer acompañar a un grupo de personas que trabaja para un deporte que queremos mucho, pero, sobre todo, que tiene una conciencia del cuidado de los deportistas».

En tanto, Carlos Portas, presidente de la Federación Chubutense de Balonmano (Fe.Chu.Ba.), se mostró sumamente expectante de lo que se vivirá, en Rada Tilly, con la 5ta. fecha del circuito Arena 1000: «uno gracias al handball recorre la provincia y el país y es poco común que las empresas colaboren de esta manera y sobre todo que los municipios se sumen y entiendan el compromiso social que significa el deporte y entendiendo que con el turismo deportivo se puedan conocer estos lugares tan lindos que tenemos y a su vez hacer deporte» valoró.

El evento, también realizaba al cierre de esta edición, una capacitación libre y gratuita de beach handball, estará a cargo del profesor Francisco «Oso» Figueroa, jugador de la Selección de Chubut y captador de la Confederación Argentina de Handball (CAH).

Además, junto con el Torneo Arenas 1000 del calendario oficial de la Confederación Argentina de Balonmano se desarrollará el Fe.Chu.Ba Beach torneo que se jugará en categorías formativas, Sub 16 y Sub 12.

BEACH HANDBALL – 5° FECHA CIRCUITO ARGENTINO ARENA 1000

EQUIPOS

+ Varones: Nueva Generación, Asoc. Viedmense, Gimnasia, Pico Truncado, Grilli, Arena Madryn y CEF.

+ Mujeres: Cumehue, Arenas Madryn, Escuela Municipal Viedma, Nueva Generación, Nueva Chubut, Asoc. Viedmense y Sol de Mayo.

PROGRAMACIÓN DEL TORNEO

Sábado 05 de febrero

9:00 a 20:00 horas- Competencia Beach handball- Bajada 12

12:00 horas- Acto inaugural del Torneo con todos los equipos participantes y autoridades.

Domingo 06 de febrero

9:00 a 18:00 horas- Competencia Beach handball –Bajada 12

18:00 horas- Entrega de premios