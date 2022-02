Juntos, pero no revueltos

El objetivo de Juntos por el Cambio es fortalecer la coalición pensando en 2023. Sin embargo la faena no será sencilla debido a las diferencias que persisten entre las diversas fuerzas que integran ese espacio. Tener un candidato a presidente se presenta como una tarea difícil, pero todos saben que si quieren ganar en el próximo turno electoral no pueden permitir que la colación se siga fraccionando, y deben llegar a fin de año con un plan de gobierno. La interna desatada tras los cambios en el Congreso, provocó rechazo entre el electorado que puso todas su expectativas en la oposición en las últimas elecciones legislativas. La reunión de la semana anterior entre las autoridades de los partidos que integran Juntos por el Cambio se observa como un esfuerzo por mostrar unidad, pero una foto no será suficiente.