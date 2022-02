Invitados especiales

Nadie podría negar a estas alturas que el aire de Comodoro Rivadavia estuvo un tanto enrarecido en ocasión del 121º Aniversario de la ciudad. No precisamente por las condiciones meteorológicas, sino por la multiplicidad de actores que asistieron al convite de Juan Pablo. Si bien, en casi todo momento, tanto el anfitrión como sus invitados se ajustaron al protocolo, por momentos se percibía cierta tensión en el aire. El sol radiante ofició de cómplice para disimular algunos gestos de desagrado, pero al final del día, todos se comportaron como los individuos civilizados que son; al menos en público.

Allí estuvo el líder de La Cámpora compartiendo escenario con su principal aliado en el Gobierno, aunque no se le vio tan animado como a los dueños de casa les hubiera gustado. Wado de Pedro, dirigió algunas palabras de elogio para el anfitrión, Juan Pablo Luque, como así también para el gobernador, Mariano Arcioni.

En tanto que, Sergio Massa, agradeció la invitación, celebró la sinergia de todos los sectores involucrados en el desarrollo de la ciudad petrolera, y no escatimó en sonrisas para con todos los invitados.