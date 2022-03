El Presidente va al Congreso y el acuerdo con el FMI será uno de los ejes del discurso

El presidente Alberto Fernández inaugurará este martes el período de sesiones ordinarias en el Congreso. Ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado hará un racconto de sus primeros dos años de gestión y en su discurso se prevé que defienda el acuerdo con el FMI; proyecto aún no elevado al parlamento. La guerra desatada por Rusia contra Ucrania también formará parte de la agenda.

El discurso de Fernández será en medio de un contexto signado por dos grandes temas. El primero es el «inminente» acuerdo con el FMI: qué mejor escenario que la Asamblea Legislativa para pedir el acompañamiento de propios y ajenos sobre el asunto. Pero lo cierto es que, hasta ahora el texto que el Poder Legislativo debe avalar no había aterrizado en la Cámara de Diputados.

Fernández se verá cara a cara con los socios que le pidieron conocer la letra chica de ese acuerdo antes de levantar la mano en el recinto.

Posición oficial frente a la guerra

El otro gran tema es la invasión de Rusia a Ucrania, que complicó el acuerdo con el FMI y que evidenció nuevas grietas internas.

El Ejecutivo se tomó varios días para hablar de «invasión» y CFK hizo un hilo de tuits que generó más ruidos que certezas sobre su postura al respecto, por lo que las críticas de la oposición no se hicieron esperar.

Lo más probable es que la pandemia de Covid-19, que atravesó -y condicionó- buena parte del Gobierno también sobrevuele en el recinto.

Buscando consensos

Ante este panorama, un diputado oficialista puso el ojo en Alberto Fernández y se mostró expectante en que el mandatario «encuentre un tono equilibrado entre las distintas visiones que hay en el Frente de Todos».

Es decir, que evite apuntar a quienes no comulgan con lo que trascendió de las negociaciones, «pero que tampoco festeje de más el acuerdo».

En la previa al discurso de Fernández, otra importante fuente parlamentaria del oficialismo no se limitó a hablar del Frente de Todos -y el complejo contexto en el que se pronunciará el Presidente ante la Asamblea Legislativa- sino que puso el foco en la oposición.

«Si queremos un tono que facilite el debate, deberíamos todos contribuir a eso», propuso el diputado. Asimismo, dio por descontado que todas las miradas estarán puestas hoy en el Presidente, cuando «en el Congreso hay voces que no contribuyen al mejor tono de la discusión política». Esas voces, aclaró, se encuentran en la oposición.

La oposición pide cautela

Desde la oposición, en cambio, esperan que el jefe de Estado sea cauto. «Ojo con la incitación», alertó una importante fuente de Juntos por el Cambio.

Es que, un discurso revanchista podría atentar en contra la postura que vienen pronunciando los popes de la coalición opositora de «no empujar a la Argentina al default».

En un intento de no quedar pegados con el oficialismo, ni de pagar el costo político de avalar el acuerdo, los «halcones» podrían aprovechar el debate sobre el acuerdo para diferenciarse una vez más del FdT, como ocurrió con el Presupuesto 2022, que no alcanzó a ver la luz.