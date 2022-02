Bulgheroni: “vamos a seguir invirtiendo y produciendo en la región”

En el marco de los actos oficiales por el 121° Aniversario de Comodoro Rivadavia, el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, ratificó el compromiso de la compañía con la ciudad, la comunidad y la cuenca del Golfo San Jorge.

«Es un gran honor y una gran felicidad estar acá compartiendo este nuevo aniversario de nuestra querida ciudad. Para nosotros Comodoro es nuestra casa, porque antes que Pan American estaba Bridas hace 50 años. Mi tío vivió acá y mis dos primos nacieron acá, son comodorenses y por eso es que todos estos años nosotros desde la actividad privada tratamos de poner nuestro esfuerzo, nuestra inversión y nuestro trabajo acá», dijo Bulgheroni.

Y agregó que «aspiramos y vamos a seguir aspirando a futuro a ser una parte integral de la realidad productiva de la cuenca y en particular de Comodoro. Venimos invirtiendo un promedio de mil millones de dólares por año en las últimas décadas y vamos a seguir invirtiendo en la región. También tenemos la ambición de ser y nos sentimos parte integral de la sociedad, por eso el convenio que firmamos hoy para incentivar la investigación y el desarrollo, es solo un ejemplo».

«En los momentos que había que estar, estuvimos ahí y vamos a seguir estando. Después de una pandemia que nos pegó muy fuertemente a todos, también pudimos encontrar en la intendencia y en la provincia una gran colaboración y, juntos, no solamente poner recursos y horas, sino también pudimos ayudar con la construcción del Hospital de Campaña en Comodoro», recordó.

Bulgheroni enfatizó que «esta es nuestra casa, nosotros estamos y vamos a seguir estando. No lo hacemos solos y ,menos que menos, desde Buenos Aires: lo hacemos junto con las ocho mil personas que suben a los yacimientos cada día, los trabajadores y sus familias, no solo los Pan American Energy sino junto a nuestros socios y contratistas, y también junto a las organizaciones sindicales con Jorge (Ávila), José (Llugdar), Raúl (Silva) y todos con los que nos peleamos día a día, pero encontramos las soluciones, donde cada uno cuida lo suyo, sabiendo que lo que tenemos que hacer es cuidar el trabajo, la actividad, para poder seguir invirtiendo».

«Con el gobernador Mariano Arcioni y con el intendente Juan Pablo Luque con quienes hemos venido trabajado tan bien estos años y siempre hemos encontrado soluciones para los problemas comunes que son difíciles. De eso se trata. Por eso, quiero renovar ese mandato histórico de Pan American Energy de invertir en la región y en Comodoro. Vamos a seguir invirtiendo y produciendo», concluyó

Convenio para Investigación y Desarrollo Tecnológico

El intendente Juan Pablo Luque y el Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, firmaron un nuevo acuerdo de colaboración entre la Municipalidad y PAE para el fortalecimiento del Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico y su rol en el fomento de iniciativas, emprendimientos y proyectos que pongan énfasis en la generación de oportunidades económicas, puestos de trabajo, capacitación en oficios digitales en la ciudad.

El proyecto del Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico impulsado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de la Agencia Comodoro Conocimiento se constituirá como un espacio donde se articulan el sector emprendedor empresarial, estatal, académico y científico.

El objetivo prioritario es impulsar el desarrollo económico de la ciudad a través de las industrias del conocimiento con especial énfasis en proyectos de impacto ambiental y/o social, permitiendo la creación de valor y la integración de Comodoro Rivadavia.