Brigadistas de Las Golondrinas comenzaron una medida de fuerza

Los brigadistas provinciales con base en Las Golondrinas, anunciaron el inicio de medidas de fuerza en reclamo de aumento salarial: «Ya hace un tiempo que venimos con un plan de lucha para que nos mejoren el salario y desde el gobierno no nos dan ningún tipo de repuesta. Esta semana comenzamos una medida de fuerza, no saldremos a los incendios hasta que tengamos una respuesta del gobierno», expresó Darío San Martín, uno de los brigadistas.

El inicio de la medida tiene que ver también con las pocas expectativas respecto a próximas reuniones, ya que «nos vienen corriendo las paritarias y no tenemos fe de que hoy se arregle algo».

Además de lo salarial, San Martín explicó que los brigadistas «no contamos con la ropa adecuada desde hace un par de años, la que tenemos está toda deteriorada. La última vez que recibimos algo de ropa fue en el 2018 ó 2019, cuando deberíamos recibir todos los años».