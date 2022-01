Los vientos de cambio en el Gabinete Provincial no han cesado, así trascendió en las últimas horas cuando se conoció que, el ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Arzani, sería reemplazado en su cargo. Al parecer el cambio no se produjo aún, no porque el Gobernador no tenga ya la decisión tomada, sino porque el lugar sería ocupado, por Vanesa Abril. Al parecer, Arcioni, ya solo apelaría a las personas de su estricta confianza para que ocupen cargos estratégicos, como es el caso de la cartera de Ambiente. Vale decir que la blonda comodorense se habría tomado unos días de vacaciones, previo a asumir una nueva responsabilidad en el Ejecutivo. “En el caso de Arzani, estuvo de vacaciones desde que asumió”, ironizó una fuente cercana al Gobierno. De hecho hay quienes cuestionan al funcionario por no haber hecho más para comunicar adecuadamente el proyecto de zonificación minera, que finalmente no prosperó como ley. No fue sino hasta que el proyecto estuvo aprobado que Arzani intentó algunas explicaciones ante la prensa sobre los alcances de la iniciativa, pero demasiado tarde para hacer la diferencia. Todo parece indicar que ahora Arzani tendrá vacaciones permanentes como parte del equipo de gobierno de Chubut.