«Que Jones Huala esté libre es un riesgo para todos», advierte diputada chilena

La diputada nacional chilena, Gloria Naveillán, se pronunció respecto de la libertad condicional que le fue otorgada a Facundo Jones Huala la semana pasada, en el marco del conflicto mapuche que afecta distintos sectores del vecino país como así también varias provincias patagónicas, entre ellas Chubut, Neuquén y Río Negro.

En diálogo con AzM Radio, expresó que «la noticia de que Jones Huala haya recibido el beneficio de salir de la cárcel es un riesgo tremendo para Argentina y para Chile», remarcando que «las comunidades mapuches en su mayoría, en Chile, no quieren violencia y están igual de asustadas que todos los demás porque han recibido amenazas; les han dicho que si no participan de manifestaciones les van a quemar su casa, también hubo disparos e incluso han matado a mapuches en el marco del mal llamado ‘conflicto'».

En relación a esto último, Naveillán sostuvo que «ellos plantean una serie de reivindicaciones históricas de territorio, pero la verdad es que es muy difícil determinarlo, porque al final del día, efectivamente tanto en Argentina en Chile hubo territorios conquistados por los españoles, y luego cada uno tuvo su independencia del reino español; y dentro del marco de su independencia, ambos países quisieron tener un territorio ocupado por personas dispuestas a trabajar y a producir sobre el mismo», añadiendo que «a lo largo del tiempo, ambos territorios han sido ocupados por personas que lo único que han hecho es vivir ahí, generar ciudades, trabajo, emprendimientos, agricultura, turismo, es decir, salieron adelante; y hoy día tenemos dos territorios con ciudades, pueblos, caminos, servicios y desarrollos agrícolas y turísticos, me pregunto si pretenden que toda la Patagonia Argentina y el sur de Chile les sea entregado como territorio a las comunidades mapuches».

«No debiera suceder que los civiles se agarren con los civiles, la sensación de abandono es total por parte de la gente», reflexionó la legisladora en relación a los últimos ataques, advirtiendo que «del ‘rebencazo’ no cuesta nada pasar al disparo cuando la gente toma la Justicia por sus propias manos».

Sobre esto último, planteó que «me da la impresión de que los conflictos ocurridos en Argentina en el último tiempo se desarrollaron de forma más desorganizada que cuando Jones Huala estaba a cargo; por eso me temo que esta persona, fuera de la cárcel, tenga una capacidad impresionante de liderazgo, organización y de embaucar a la gente; y no me extrañaría que a partir de su salida de la cárcel se notara una mayor organización de estos grupos que ejercen la violencia y el terrorismo».