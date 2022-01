Ómicron retrasa la reactivación del turismo a nivel mundial

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) advirtió que el cierre de fronteras ante la nueva cepa de coronavirus Omicrón, unido al rezago en planes de vacunación en algunos países, dificultan la recuperación del sector de viajes y turismo, al tiempo que retrasan la reactivación económica global.

Caída de la recuperación

En un comunicado difundido este lunes, la organización que representa a las más grandes empresas del sector alertó que el pronóstico de crecimiento del 94% para este año, tras una disminución del 69.4% en 2020, a causa de la crisis sanitaria, podría ser afectado por esas razones.

“El cierre de fronteras no funciona ya que el virus no respeta divisiones entre países y los viajeros están cansados de las restricciones que continúan cambiando erráticamente. Basemos el riesgo en torno al estado de salud de un individuo en lugar de poner a países enteros en cuarentena”, dijo la presidenta y CEO de la WTTC, Julia Simpson.

Además, consideró fundamental acelerar los planes de vacunación en todo el mundo, porque “no se puede esperar cinco años para que 4,000 millones de personas reciban su primera dosis”.

Por otra parte, Simpson reiteró que resulta prioritario seguir rigurosamente las medidas de bioseguridad que señala la OMS, tales como el uso de cubre bocas, distanciamiento social, uso de alcohol en gel, así como la aplicación pruebas rápidas regulares.

“El cierre de fronteras no funciona ya que el virus no respeta divisiones entre países y los viajeros están cansados de las restricciones que continúan cambiando erráticamente”

Además del crecimiento del 94% en el sector, la WTTC evaluó que la recuperación global del sector de viajes y turismo acelere en su contribución al PBI mundial, proyectada para un crecimiento de un 30.7 por ciento en 2021 y un 31.7 por ciento en 2022.

Entre las medidas para acelerar la recuperación económica mundial, la WTTC incluye el libre movimiento de los viajeros con esquema de vacunación completa, y la implementación de soluciones digitales para demostrar con facilidad el estado Covid de los pasajeros

También, el reconocimiento de todas las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y/o cualquiera de las Autoridades Reguladoras Estrictas (SRA); y un acuerdo de todas las autoridades pertinentes de que los viajes internacionales son seguros con protocolos mejorados de salud y seguridad.