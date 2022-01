“Loma” Ávila se quejó por la inversión en Vaca Muerta en detrimento de Chubut

El titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Ávila, analizó la situación del sector y planteó las diferencias en los montos previstos para inversiones en Neuquén y Chubut, advirtiendo que «hay varias cuestiones que están ‘empiojando’ la salida de petróleo de Comodoro».

En diálogo con AzM Radio y en relación al impacto de la ola de contagios en el sector, el dirigente sindical sostuvo que «el Covid está pegando fuerte y también en las inversiones que no llegan a la cuenta, entonces uno se empieza a preocupar porque se prometen cosas que luego no se transforman en trabajo para la gente» y describió que «las inversiones no están llegando, se plantea que hay que esperar una recuperación y hay varias cosas en el medio que están ‘empiojando’ la salida del petróleo de Comodoro Rivadavia».

«La competencia con Vaca Muerta es feroz, nosotros queremos ayudar y no sentirnos perjudicados, pero con la ayuda financiera que se promete, estamos hablando de una inversión de 6 mil o 7 mil millones de dólares en Vaca Muerta contra 160 millones de dólares que pone YPF en Chubut», manifestó Ávila, agregando que «hay una diferencia importante en los números».

Asimismo, el secretario general de los petroleros advirtió que «hay una cantidad de trabajadores que están infectados y hay otra enorme cantidad que no tiene trabajo; por eso queremos que se construya empleo, que la gente de San Antonio vuelva a trabajar, y la única forma de lograrlo es que salgan más equipos a trabajar, sino la producción no se va a mover».

En el mismo sentido, Ávila planteó que «en algún momento habrá que parar todos los yacimientos: o se invierte en la región, o nadie se lleva nada».