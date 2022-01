La aldea escolar Fofo Cahuel contará con Internet gracias a tres jóvenes estudiantes

Un grupo de jóvenes de Esquel llevó adelante una iniciativa para conectar el servicio de Internet en la Escuela 59 de Fofo Cahuel y brindar, de este modo, conectividad a los estudiantes que concurren a diario al establecimiento. Se trata de Facundo Peláez, Benjamín Iturburu y Augusto Soulés, quienes desarrollaron el proyecto y contaron con el apoyo de varias empresas de la zona, por lo que, según anticiparon, ahora buscarán que toda la aldea pueda contar con el servicio para mejorar la conectividad local.

Misión cumplida

En diálogo con AzM Radio Trevelin, Peláez relató que «todo nació a raíz de una competencia a la cual Benjamín nos propuso entrar, presentamos el proyecto y de un total de 180 seleccionaron 30, quedamos dentro de ellos y seguimos avanzando» y agregó que «lamentablemente, no nos eligieron dentro de esos treinta, pero como nosotros ya habíamos tenido el apoyo de empresas a las que pudimos contactar y que nos ofrecían los componentes, lo continuamos».

Apoyo local

Asimismo, el estudiante explicó que «la escuela era especial, porque el papá de Iturburu tiene un campo cercano a esa aldea, a la cual se acercaba gente para utilizar Internet; allí nació el problema que quisimos resolver», sumando a ello que «en cuanto a la conectividad y el aspecto técnico, nos ayudó Meseta.net y las empresas que nos donaron los componentes, como Next y Huella Cero; lo que hicimos fue instalar 9 megas de forma gratuita, no solo para la escuela sino para que la aldea tenga conectividad».

Pedido de acompañamiento

«Si pudiéramos contar con la ayuda, obviamente ampliaríamos el proyecto, es una idea pero lo que necesitamos ahora son dos baterías, por lo que esperamos que alguna empresa nos pueda contactar al teléfono 2945648565; primero terminaremos esto en Fofo Cahuel para que la aldea tenga Internet, pero utilizando paneles solares, por lo que a la noche se pierde conectividad, y estas baterías de 12 voltios proveerían (el servicio) las 24 horas», detalló Peláez.

Comunicados

Por su parte, la auxiliar de Educación, Natalia Sbil, mencionó que «los chicos son de Esquel, iban los fines de semana a realizar las instalaciones y como nosotros no trabajamos esos días no los veíamos, recién los conocimos cuando se concretó la conectividad; teníamos conocimiento de lo que estaban haciendo y decidimos invitarlos al acto de fin de curso de la Escuela para conocerlos personalmente» y planteó que «vivimos en una aldea escolar, estamos a 30 kilómetros de Cushamen y a 40 kilómetros de Gualjaina; en la aldea de Fofo Cahuel no contamos con servicio de telefonía, e Internet es el único con el que contamos a la hora de requerir una comunicación», por lo que la conectividad «es algo muy importante para nosotros».

Un 2020 «difícil»

En los últimos tiempos, el desarrollo de las actividades en la zona fue difícil: «Tuvimos un 2020 complicado, primeramente por la pandemia, y luego con problemas edilicios, con el gas; la Escuela funciona a través del servicio de gas por zeppelin, por lo que a principios de año tuvimos complicaciones, demoró unos dos meses para que fueran a cargar y luego fue una inspección de YPF que encontró un par de pérdidas, por lo que no pudimos seguir trabajando con los chicos, y hasta fin de año estábamos esperando a que terminaran de reparar, realizaran una nueva inspección y nos habilitaran nuevamente», relató.

Servicio esencial

Ahora, a partir del proyecto llevado a cabo por los tres jóvenes de Esquel, más de un centenar de habitantes de Fofo Cahuel, entre lugareños y estudiantes cuentan con conectividad, un factor esencial para el desarrollo de la vida cotidiana. «El servicio de Internet nos abre una puerta enorme para los estudiantes que tenemos en la escuela, la cual tiene un internado donde albergamos niños del campo, de localidades aledañas y parajes cercanos; son entre 30 y 40 alumnos», concluyó Sbil.