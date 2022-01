Arcioni pidió “que caiga todo el peso de la ley” en los responsables de los incendios en edificios públicos

En el marco del acto por las asunciones de funcionarios en el Gabinete Provincial, el gobernador Mariano Arcioni hizo referencia a los incidentes producidos en diciembre último, con el incendio de la sede de Casa de Gobierno e instituciones públicas y privadas. En ese marco, instó a la Justicia a seguir con las investigaciones y “que caiga todo el peso de la Ley en los responsables». El mandatario no pudo pasar por alto lo que ocurrió el 16 de diciembre «donde fueron violentadas nuestras instituciones, nuestra representatividad como Provincia. Es algo que nos duele a todos, que por un puñado de personas en disidencia a las medidas que hemos tomado han violentado la casa de todos ustedes”.

Pocos repudios

Arcioni expresó: “Espero que la justicia avance en la investigación como lo viene haciendo, que encuentre responsables y terminemos con estos ataques violentos que estamos sufriendo en la Provincia en los últimos años. No es de buen chubutense manifestarse en contra de alguien incendiando edificios públicos porque violentan la intimidad de todos y cada uno de ustedes. A muy pocos he escuchado que repudien esos actos, tenemos que manifestarnos y entender que esos actos no son parte de este Gobierno ni son la mayoría de los chubutenses”.

Falta de respeto

En ese sentido, el gobernador remarcó que “así como les pedí al Ministro de Seguridad y Jefe de Policía que se pongan a disposición de la justicia para que se encuentren a los culpables, exijo que a todos aquellos que están procesados por haber violentado instituciones, caiga todo el peso de la ley porque se falta el respeto a los más de 600 mil habitantes de nuestra querida provincia. Muchos nos quieren ver caer pero esto nos fortalece, queremos revertir la imagen de nuestra provincia para que todo y cada uno de ustedes se sientan orgullosos de ser chubutenses”, completó.