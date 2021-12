Una mujer no vidente quedó viuda de manera trágica y necesita ayuda

Este martes, un hombre de 58 años murió luego de ser atropellado sobre la calle Rivadavia en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En medio de esta tragedia, su esposa Gloria Constante es no vidente y se quedó sola en una situación de vulnerabilidad absoluta. En diálogo con AZM Tv, la mujer dijo: «Me quedé sola, sin nada, porque con Mario éramos todo, él me ayudaba en todo. Yo tengo convulsiones y él estaba conmigo hasta en esos momentos».

La mujer aseguró que no presentará ninguna denuncia porque «a Mario nadie me lo va a devolver». En este triste contexto, Gloria necesita un acompañante, «que sea bueno y de confianza, que realmente me cuide, que no me trate mal. Ahora todo me da muchísimo miedo».

Por último, Gloria recordó a su marido y contó: «Mario era re bueno, siempre estaba conmigo en todo, éramos compañeros. El martes, después de que había salido lo llamaba y no me atendía y cuando me llamó el médico y me dijo que lo habían atropellado se me vino todo abajo.