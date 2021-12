Un marinero pagó 150 mil pesos para que no publicaran sus fotos íntimas

Un marinero de 48 años envió imágenes intimas a una mujer que lo contactó por Facebook, pero después lo extorsionaron con publicarlas y pagó 150 mil pesos. Ocurrió en Puerto Madryn.

«Vos le mandaste fotos íntimas a mi hija que es menor. Si no me das plata, las hago públicas». El hombre que recibió el llamado tiene 48 años, es marinero y reside en Puerto Madryn.

Había entablado una «amistad» a través de Facebook con un joven que se hacía llamar “Leila Linares”, quien le pidió que me mande fotos íntimas. Él les mandó fotos. Y cayó en la trampa.

Al otro día recibió el llamado de “Marcelo Linares”, quien le dijo que era el padre de la chica. Y le recriminó haberle mandado fotos a su hija, que era menor. Le pidió 350 mil pesos para no hacerlas públicas.

Desesperado por evitar la vergüenza pública, pagó 150 mil pesos por mantener todo en privado.

Después le pidieron más dinero. Entonces hizo la denuncia.

La Fiscalía de Puerto Madryn realizó una investigación y, rápidamente, descubrió que tanto el perfil de la mujer como las fotos que le habían mandado resultaron falsas. Las fotos eran de una modelo.

Y siguiendo el rastro de la transferencia bancaria, se llegó a Liliana Andrea Águila, de El Bolsón. Los fiscales la imputan por el delito de “chantaje en carácter de partícipe necesaria”, previsto por el artículo 169 del Código Penal.

Según los primeros datos, la mujer tiene a su hermano preso. Y sospechan que las llamadas podrían provenir de la cárcel.

Desde la Fiscalía brindaron recomendaciones para evitar caer en la extorsión o estafa. “El modus operanti es alguien que se pone en contacto con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras un breve intercambio, le pide fotos íntimas y su celular. Luego, lo contactan diciéndole que si no paga una suma de dinero van a publicar las fotos” explicaron desde la Fiscalía y brindaron consejos para evitar la “sextorsión”.

«Sentido común. Es el consejo más obvio, pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conocés y con la cual no tenés amigos en común. Y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

“Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, genera que sea probable que te engañen”, explicaron y sostuvieron que en los casos es importante realizar la denuncia en la Comisaría o en la Fiscalía.