Tomás Malerba preside el Consejo de la Magistratura del Chubut

El representante de los magistrados de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia, el sarmientino Tomás Malerba, fue electo como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut, en una emotiva sesión desarrollada este viernes en la ciudad de Puerto Madryn, en la que además se despidió a seis consejeros que cumplieron su mandato constitucional de 4 años.

Previamente a la votación, el consejo cumplió con la renovación parcial de sus miembros, y prestaron juramento cuatro nuevos consejeros, mientras que próximamente lo harán los dos restantes, por los abogados de las circunscripciones de Comodoro Rivadavia –Manuel Burgueño Ibarguren, quien estaba ausente- y de Esquel, donde debe volver a votarse por orden del Tribunal Electoral Provincial.

En la jornada de este jueves, dejaron su lugar el anterior presidente, Enrique Maglione –quien brindó un mensaje de balance de lo realizado en los últimos dos años-, Luis Torrijos, Eugenia Jacobsen, Martina Erostegui, Nelly García y Rubén Lezcano.

En tanto prestaron juramento ante el presidente saliente, el representante de los magistrados de la circunscripción Esquel, Jorge Früchtenicht; la representante popular de la circunscripción de Trelew, Paula Cardozo; la representante de popular de Esquel, Silvina Ruppel; y la representante de los abogados de la circunscripción de Trelew, Mirta Antonena.

Precisamente Antonena fue quien presidió la asamblea provisoria en la que se eligió mediante voto secreto a las nuevas autoridades: fueron electos Tomás Malerba como presidente, la representante popular de Puerto Madryn, Mirtha Lewis, como vicepresidenta primera, y la representante de los magistrados de Trelew, Sonia Donatti, como vicepresidenta segunda.

Luego de la votación, Malerba brindó su primer mensaje ante los presentes, y sostuvo que “tengo algunas propuestas para llevar adelante en el consejo, porque pensamos que se puede potenciar más sumando a los nuevos consejeros. En lo que a mí respecta, quiero trabajar en una nueva ley para el Consejo de la Magistratura”.

Indicó que “creo que nos debemos una ley después de 25 años, que refleje las realidades actuales, los concursos, algunas cuestiones respecto a la funcionalidad”. Y remarcó “creo que va a ser un gran trabajo, porque si bien empezamos el año pasado, pretendo que todos nos integremos, ex consejeros, gente que ha trabajado mucho el derecho, y vamos a proponer una alternativa”.

Esta reforma “es lo más importante para trabajar, porque esto contiene todo, la selección de funcionarios y magistrados básicamente, sobretodo algunas propuestas que vengo trayendo desde que me eligieron en Comodoro Rivadavia”, dijo Malerba.

Luego en el cierre de su breve discurso, sostuvo que “en la facultad teníamos un lema, que era “res non verba”, hechos no palabras, de modo que dentro de 2 años tendré que rendir cuentas de lo que hemos hecho, y esa es la parte más importante”.

Y concluyó que “para mí es un honor integrar el consejo, saben que vengo de Sarmiento, y me eligieron mis pares de Comodoro Rivadavia, que no es sencillo. Y también es un honor que por primera vez en 25 años el consejo vaya a Sarmiento, de modo tal que haremos que sea para todos, la mejor estadía en los dos años que vienen”.