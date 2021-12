Sábado de boxeo amateur en Comodoro

En el Club Ingeniero Luis Huergo se desarrolló la presentación oficial de la velada boxística amateur «Día del Petróleo», que tendrá lugar este sábado 11 en el Municipal N°1, con diez combates.

La pelea de fondo de peso pesado será entre Luciano Uribe (Velódromo) y Patricio Chanampa (Esc. Máximo Abásolo).

Once combates a pleno en Comodoro

Este sábado 11, se realizará en Comodoro Rivadavia, la velada boxística amateur denominada «Día del Petróleo» en el Gimnasio Municipal N°1 a partir de las 21:00 horas, en un evento que contará con show musical y diez combates amateurs cerrando con la pelea de fondo, peso pesado entre Luciano Uribe (Velódromo) y Patricio Chanampa (Esc. Máximo Abásolo).

La presentación oficial se desarrolló este martes en el Club Huergo, donde estuvieron presentes el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto al Director de Deportes Martín Gurisich, el organizador y referente de Piñas del Sur Producciones, Vicente Arisnabarreta, y los protagonistas de la pelea de fondo, Uribe y Chanampa.

El combate de fondo promete un atractivo espectáculo, en el que cada boxeador dejará lo mejor de sí, representando a su escuela. Lo mismo ocurrirá con los combates preliminares, donde se espera la acción por parte de púgiles de Puerto Santa Cruz, Caleta Olivia, Trelew, además de los peleadores locales.

A la cartelera confirmada restan sumarse rivales de Trelew para los púgiles Carlos Aylan (Esc. Poveda), Isaias Acosta (P. San Julián), Roque Huenillanca (Lago Box) y Omar Andrade (Velódromo).

«Me estuve preparando bien. La última pelea no fue fácil, un rival bastante duro. Espero que esta pelea sea diferente. Vamos a tratar de dar un buen espectáculo, que es lo principal», sostuvo el retador Patricio Chanampa, quien cayó ante Uribe en su anterior choque en el cuadrilátero.

Por su parte, Vicente «Vasco» Arisnabarreta, promotor de la velada, anticipó: «También habrá dos exhibiciones de kickboxing a cargo del gimnasio de Achaval. También habrá un manoplas de un chico de Rada Tilly (César Irala) que está en silla de ruedas, y simplemente quiere cumplir el sueño de subir arriba del ring. También haremos campanadas recordando a Coco Conti, Juan Carlos Mañao, José Güichapani y otros reconocimientos».

Cerrando la presentación, el titular de Comodoro Deportes expuso: «Es una alegría inmensa que la actividad boxística siga creciendo y generando espectáculos. A los boxeadores que tengan una buena velada. Hay que reconocerle al Vasco el compromiso para que la actividad camine».

BOXEO – Festival de boxeo Amateur «Día del Petróleo»

Piñas del Sur Producciones

Sábado 11 de diciembre – Gimnasio Municipal N°1

Inicio: 21:00

Combates preliminares

Anthony Guzmán (GFC) vs. Leonel Gutiérrez (P. S. Cruz)

Bruno Uribe (Velódromo) vs. Leonel Fuentealba (Trelew)

David Farfán (Esc. Abásolo) vs. Maximiliano Noria (Caleta Olivia)

Sebastián Fajardo (Velódromo) vs. Daniel Sandoval (P. S. Cruz)

Leonela Gutiérrez (Trelew) vs. Francesca Pérez (P. S. Cruz)

Pelea de fondo – Peso pesado

Luciano Uribe (Velódromo) vs. Patricio Chanampa (Esc. Abásolo)