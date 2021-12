Más de 170 familias acceden a la red cloacal en Comodoro Rivadavia

El intendente Juan Pablo Luque encabezó este martes, la inauguración de dos obras fundamentales para el barrio Roque González, destacando que desde hace años “estamos trabajando para dotar al barrio de servicios que no tenía, obras fundamentales para que la ciudad siga creciendo y los vecinos puedan disfrutar”.

Asimismo, se refirió a las distintas plazas que se ejecutaron en varios sectores de Comodoro y agregó que “ésta es una de las plazas más lindas y estamos llegando con espacios públicos de calidad a todos los barrios, porque Comodoro se merece contar con obras como ésta y me llena de felicidad darles a los comodorenses lo que nos merecemos”.

Red cloacal

Además, el jefe comunal aprovechó la oportunidad para inaugurar la red cloacal y manifestó que “hoy inauguramos obras de cloacas para más de 170 familias de este barrio, las cuales nos permiten darle una mejor calidad de vida y dignidad a los vecinos de la ciudad. Pretendemos seguir avanzando con obras duras de enterrar cañerías que no se ven, pero que tienen un gran significado porque les da la posibilidad de vivir mejor, como las obras de agua, cloacas, gas y tendidos eléctricos”.

“Comodoro tenía cuentas pendientes y nos fuimos dando cuenta que unidos somos una ciudad potente, que no para, genera empleo y un círculo virtuoso junto a los sectores de la industria que trabajan en la generación de recursos, visualizados en obras que incentiva la construcción y derrama en el comercio”.

“Cerramos un año de mucho empleo y sacrificio, pero con alegría de mirar el futuro, con la continuidad de una gestión que se desarrolla gracias al equipo de trabajo que me acompaña, funcionarios que enfrentan los problemas como se demostró en la pandemia. Estamos bien plantados para que la ciudad siga siendo una de las más importantes de la Argentina, con un fuerte plan de inversión en obras públicas para el 2022, donde duplicamos los recursos económicos para generar puestos laborales, llevando esperanza a los comdorenses y darles a los más chicos un mejor futuro”, aseveró.

Inversiones con decisión política

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Maximiliano López recordó que “cuando el intendente tenía en su mesa el plano de la obra no sabíamos cómo iba a quedar la plaza, porque era un espacio abandonado, sin forma, con gente ocupando el lugar. Sin embargo, el reclamo y la necesidad de tener un espacio público se hizo realidad”.

En este orden, destacó la decisión política del intendente de invertir más de 35 millones de pesos en un espacio que no tenía vida, “un accionar que también apoyaron los concejales en los distintos presupuestos que nos aprobaron. Tenemos en claro una planificación de la ciudad cuando podemos hacer en todos los barrios obras de gas, cloacas, espacios públicos para el disfrute, entre otras, las cuales nos marca un camino que no para”, exclamó el secretario.

“Esta es la evolución de un Comodoro que crece de forma pujante gracias a la decisión del intendente, los vecinos, la UOCRA, con quienes tratamos de hacer proyectos interesantes con mucha tecnología, mejores materiales, con un piso drenante con menos mantenimiento para cuidar el agua, pisos de goma que son espectaculares para la seguridad de los niños y avanzar en el lineamiento de dotar a la ciudad de más espacios comunitarios y servicios, que es por lo que seguiremos trabajando”, puntualizó López.

Un día importante para el barrio

Para finalizar, el vecino Juan Parra agradeció el acompañamiento constante del municipio y mencionó que “hoy es un día importante para el barrio, ya que tenemos nuestro espacio verde, algo que veníamos peleando y esta gestión cumplió lo que nos prometió, entregándonos este hermoso espacio para que lo cuidemos entre todos, al igual que con las otras obras que se realizaron, todas muy importantes.

«Todavía falta mucho, pero estamos en el camino correcto para ir logrando nuestros propósitos”, enfatizó.