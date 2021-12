El secretario de Gobierno de Rawson planteó la necesidad de «un punto de paz social»

El nuevo secretario de Gobierno de Rawson, Miguel Larrauri, habló sobre el estado de la ciudad capitalina tras los disturbios ocurridos los días miércoles y el jueves.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «uno puede estar de acuerdo o no, nosotros como gobierno y muchos de la administración somos radicales y aplaudimos la votación de Aguilera y Pagliaroni, que se opusieron, pero ello no quiere decir que un grupo de vándalos hayan tenido que romper dependencias y edificios públicos que pagamos todos».

«Estamos esperando un punto de paz social y que no pase nada en los próximos días», expresó el funcionario, agregando que «cuando ocurrió la movilización y explotó el escándalo estábamos dentro de la Municipalidad, hubo corridas y no nos prendieron fuego el edificio pero nos apedrearon todo el frente».

«Hubo muchos disparos de balas de goma y estruendos, gente corriendo para todos lados y tirando piedras, aunque nosotros no teníamos información respecto del operativo (policial)», relató Larrauri. COnsultado sobre los daños sobre el edificio municipal, precisó que «hay partes que son de adobe, algunos sectores han sido reconstruidos, pero si se llegara a prender fuego no tendría reparación; quedamos muy al descubierto pero no pasó nada de casualidad».