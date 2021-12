Das Neves confirmó el pase a disponibilidad de dos comisarios de Trelew

Dos importantes comisarios de Trelew fueron desplazados de sus cargos luego de la represión del viernes a la noche en la ciudad valletana. Se trata de Marcelo Silva, jefe de la comisaría Primera y Dino Tynello, jefe del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM). La noticia fue confirmada al Grupo Azul Media por el ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves: «Hubo policías que actuaron de forma desmedida. El jefe de la comisaría Primera pasó a disponibilidad por orden de la Jefatura porque no ha cumplimentado una orden explícita que habíamos dado a los grupos que era no utilizar escopetas si no fuera puramente necesario». Para el funcionario, el hecho de que haya hasta niños heridos fue un error muy importante de la Policía que tuvo consecuencias como el paso a disponibilidad de personas en la Unidad Regional de Trelew. Lo que hizo Silva fue un uso abusivo de la fuerza».