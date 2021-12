Caminoa: «Hay que estar unidos porque el adversario es el kirchnerismo»

La presidenta de la UCR de Chubut, Jacqueline Caminoa, habló sobre la asunción de los senadores de Juntos por el Cambio, Edith Terenzi e Ignacio «Nacho» Torres en la Cámara Alta, y se pronunció respecto de la ruptura dentro del bloque radical presidido por Mario Negro, hecho que generó un impacto certero en el seno del centenario partido.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «son personas de caminar mucho como así también (la diputada electa) Ana Clara Romero, se los va a ver mucho en la provincia conociendo lo que le pasa a la gente y llevándolo al Congreso Nacional».

«Hay razones de ambos lados»

También, Caminoa se pronunció respecto de la ruptura de un grupo de legisladores radicales, que se escindieron del bloque conducido por Mario Negri: «Impacta muy mal en la sociedad. Uno que conoce la interna más de adentro ve que siempre hay razones de ambos lados, pero hoy el principal motivo de unión tendría que ser el pedido de la gente, que nos reclamó que nos juntemos y no nos peleemos. Este tendría que haber sido el objetivo principal, y por más que todos trabajen dentro del marco de Juntos por el Cambio, es importante que se charle adentro y que no haya este tipo de rupturas, que además la gente no ha tomado bien y con razón», expuso.

«Se podría haber sostenido un diálogo»

«Hay que estar unidos porque el adversario es el kirchnerismo y la impunidad que pretende garantizarse», continuó la ex diputada, sumando a ello que «la gente dejó claro esto en las urnas y si no recogemos el guante estamos decepcionando a quienes confiaron; desde adentro, veo que realmente se podría haber sostenido un diálogo antes de llegar a la ruptura del bloque».

«Ejemplo democrático»

«Juntos por el Cambio ha dado un ejemplo democrático y generó que la gente mire a la interna del partido de manera diferente, hoy todos los espacios están mirando la vocación democrática que tuvo JxC en cuanto a la elección de sus candidatos», señaló la referente radical en relación a las elecciones PASO.