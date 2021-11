“Millones de argentinos en todo el país dijeron basta”, aseguró Rodríguez Larreta

«Hicimos una elección histórica en la provincia, les volvimos a ganar. Gracias a todos los bonaerenses. También gracias a los que nos apoyaron en todo el país, en todas las provincias, sosteniendo los cinco senadores para sacarle el poder absoluto a Cristina Kirchner», dijo Horacio Rodríguez Larreta en el búnker de Costa Salguero, después del triunfo en las elecciones 2021 en la Ciudad y la Provincia.

Así, el jefe de Gobierno porteño se sumó al mensaje de María Eugenia Vidal, diputada electa por la Ciudad que se quedó con el primer puesto. «Qué fuerza que hay esta noche. Estamos todos muy emocionados. Conmovidos por el voto que expresaron los argentinos esta noche en las urnas. Porque hablaron y fueron con toda su convicción, ganas y valentía. Sobre todo con mucha esperanza. Millones de argentinos en todo el país dijeron basta», expresó Vidal al salir hablar en Costa Salguero, luego de conocerse los primeros resultados.

Y agregó: «Y no sólo dijeron basta. Dijeron basta y derrotaron la tristeza, frustración y enojo. Hoy, el triunfo es de ustedes: ganaste vos».

El jefe de Gobierno dijo que «hoy no es una noche de festejo, el país no está para eso, pero sí es una noche de esperanza». Y añadió: «Muchos la pasamos mal este año, perdieron sus seres queridos, su trabajo, con el que tienen no le alcanza y pasaron mucho tiempo sin los chicos en la escuela. Sepan que no están solos, siempre vamos a estar», dijo.

«Este resultado es de cada uno de ustedes, no es nuestro. Es un reconocimiento a la transformación que hace muchos años venimos haciendo en la Ciudad y empezó Mauricio (Macri)», afirmó.

Rodríguez Larreta hizo referencia al cierre de escuelas por las restricciones por el coronavirus y resaltó: «Peleamos por la presencialidad y les ganamos. La Ciudad es un ejemplo de que la Educación puede ser prioridad y tiene que ser prioridad. Así debiera ser en todo el país, sobre todo con estos niveles de pobreza, es la única herramienta para la igualdad».

El jefe de Gobierno hizo referencia a las demandas que recogieron de los votantes durante la campaña: «Se puede trabajar en conjunto entre el Estado y el sector privado. La gente en todo el país pide trabajo y trabajo. Tenemos que promover la inversión y producción, bajar los impuestos al trabajo, promover la formalización de la economía social. El trabajo es dignidad, es la mejor política social que podemos llevar adelante. Y va de la mano de la inclusión, de todos los planes para incluir los barrios vulnerables en la Ciudad como la 31, llevando cloacas, aguas, calles, escuelas, seguridad… El progreso no es progreso si no es para todos, cada persona nazca donde nazca tiene que tener las mismas oportunidades en Argentina».