Lammens anunció obras de infraestructura para Trelew

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, desplegó una amplia agenda en Trelew. Junto al intendente Adrián Maderna realizó una extensa recorrida por clubes, instituciones deportivas y sociales para interiorizarse de sus necesidades. Anunció que se avanzará en la obra del centro de visitantes de la réplica del dinosaurio y la ampliación de la pista de atletismo. También comprometió gestionar más frecuencias aéreas.

Por su parte, el intendente Adrián Maderna destacó la importancia de poder “mostrar la infraestructura que tenemos en la ciudad y que se pueda reunir el Ministro con referentes deportivos tanto de alta competencia como del deporte social”.

En este sentido valoró la necesidad de la ciudad de revertir la situación y de poder contar con el compromiso de parte del Ministro de Turismo y Deportes de la Nación respecto de obras de infraestructura para la ciudad.

Obras para federalizar el acceso al Deporte

Por su parte, Lammens realizó importantes anuncios para la ciudad, tanto en el ámbito deportivo como turístico. Por un lado, se comprometió a avanzar en la esperada pista de atletismo para Trelew, que permitirá el desarrollo del deporte de base y el deporte de alto rendimiento.

“Vamos a trabajar en el proyecto para poder hacerla y que Trelew finalmente tenga su pista de atletismo. Nos comprometemos acá con Adrián Maderna, porque creo que es importante poder federalizar el acceso al deporte, tanto el deporte de base que pueden hacer nuestros hijos, como así también el de mediano y alto rendimiento”, aseguró.

Un Centro de Visitantes para el Dino

Y por otro, anunció que durante el mes de diciembre se avanzará en la esperada obra del centro de visitantes de la réplica del dinosaurio ‘Patagotitan Mayorum’ que se erige en el acceso norte de la ciudad y recibe a todos los visitantes a la ciudad. “La idea nuestra es ayudarlos a concretar esa obra y seguramente habrá novedades de eso en diciembre en el marco de la feria internacional que se realizará en Buenos Aires”, expresó. Se propuso financiarlo a través del programa denominado “50 destinos” del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Lammens también destacó que “en lo que tiene que ver con el turismo paleontológico Trelew es una referencia a nivel nacional y mundial. La idea es ayudar a Trelew no solamente a ampliar su oferta turística sino también consolidarse como un destino”.

Dijo además que “el desafío de la ciudad es poder alargar la estadía de cada uno de sus visitantes que vienen a la ciudad y tiene todo para lograrlo. También el turismo de reuniones que no sólo es importante en la ciudad sino en el mundo. Trelew tiene una impronta productiva y comercial por lo que ya lo tiene per sé”.

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación se llevó también carpetas con proyectos y carpetas de oportunidades que fueron elaborados desde el Municipio, el Entretur y los diferentes clubes que visitó. En este sentido se llevó el proyecto ejecutivo para el Centro de Convenciones para la búsqueda de inversores. Y también el compromiso de gestionar más frecuencias aéreas, se solicitó la recuperación de la conexión con otros aeropuertos del país y mayor cantidad de frecuencias. Por otra parte se lo invitó a ser parte de la inauguración de la segunda etapa del Centro Astronómico. Y generar agenda en la feria internacional del turismo en diciembre.

“Trelew tiene una cultura de clubes que es para destacar”

Tras recorrer instituciones deportivas como el Trelew Tennis Club, el Cayetano Castro de Racing, el club Patoruzú, el Trelew Rugby Club, los clubes Independiente y Huracán y de mantener un almuerzo con dirigentes y referentes deportivos de todas las disciplinas, Lammens se mostró complacido “de compartir el presente del deporte de la ciudad” y aseguró sentirse “sorprendido por la vida y la infraestructura que tiene la ciudad de Trelew en lo que tiene que ver con clubes. Es impresionante lo que vengo recorriendo y viendo. Es una ciudad que puede estar muy orgullosa de su vida deportiva, de su vida social y de la cultura y vida de clubes”.

Mejorar la infraestructura como objetivo

Posteriormente, el Ministro aseguró que “desde que asumimos teníamos un desafío muy grande debido a que durante muchos años el deporte no fue prioridad y hubo muy poca inversión en clubes”.

“Y creo que en todos los pedidos y solicitudes de parte de los clubes se hace mención a la necesidad de infraestructura en los clubes. Nuestro objetivo es mejorar la infraestructura”, aseguró.

Destacó que “cada hora de un chico en un club es una hora menos en la calle. Y quienes fuimos dirigentes deportivos lo sabemos que los clubes cumplen un rol social vital. Nunca en la historia de la Argentina hubo un programa como ‘Clubes en Obras’ para fortalecer la infraestructura de los clubes. Y ya llegamos a más de 3000 clubes con 3000 millones de pesos invertidos, lo que permitió también generar trabajo en plena pandemia, porque en cada club se contrató al plomero, pintor y electricista cercano”.

Por último, enfatizó: “Argentina necesita un plan de diez años en todas las áreas pero también lo necesita en el deporte. Estamos convencidos de los que representan los clubes en la vida de cada una de las ciudades de nuestro país. Por eso tenemos el compromiso de fortalecerlos. El deporte es una herramienta más para construir una sociedad mejor, más justa y solidaria. Y para este gobierno el deporte es una prioridad”.