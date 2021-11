El Roller Derby tendrá una clínica en el Club Huergo

El próximo sábado, en el Club Ingeniero Huergo de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se realizará una Clínica de Roller Derby.

Jornada de capacitación sobre patines

El sábado de 14:30 a 17, en las ex canchas de tenis del Club Huergo se desarrollará una clínica del deporte sobre patines que será destinada a principiantes, mayores de 12 años.

Durante el entrenamiento, indicaron, que habrá momentos teóricos y prácticos, con y sin patines, donde se abordarán las nociones básicas del Roller Derby.

Desde la organización explicaron que para asistir a la clínica «no es necesario saber patinar, ni tener patines o protecciones. Con anticipación y mediante la ficha de inscripción pueden reservar el equipamiento para préstamos del equipo».

Durante la clínica se explicará el equipamiento que se utiliza para la práctica del deporte, además de enseñar a patinar y exponer habilidades básicas en patines. «Este espacio está orientado a todas las personas que estén interesadas en el deporte y que no tengan conocimientos previos» señalaron.

El Roller Derby de Comodoro lleva adelante sus entrenamientos los días lunes y miércoles de 21 a 23 horas, en las ex canchas de tenis del Club Huergo.