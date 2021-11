El Final Four U17 se juega en Ferro

La categoría U17 de basquetbol masculino, disputará este sábado y domingo, el Final Four del Torneo 2021 “Gustavo Monzani” de la ABECH, el cual tendrá como sede el Gimnasio “Mariano Riquelme” del Club Ferrocarril Patagónico.

Jugarán los anfitriones, más Guillermo Brown, Huracán de Trelew y Germinal de Rawson. La actividad inicia este sábado a las 18 horas con “la Maquinita” y “El Globo”.

Habrá campeones en U17

El Torneo 2021 “Gustavo Monzani” de la ABECH, disputará este fin de semana la instancia de Final Four de la categoría U17 masculino, la cual se jugará en el Gimnasio “Mariano Riquelme” del Club Ferrocarril Patagónico.

El certamen, se jugará con los anfitriones los chicos de “la Maquinita”, junto con sus pares de Guillermo Brown, Huracán de Trelew y Germinal de Rawson.

La actividad iniciará este sábado en la tarde, con el duelo que desde las 18 horas jugarán los jovencitos de “La Maquinita” ante sus pares del “Globo”, mientras que la primera jornada culminará a las 20 horas con el cotejo entre “la Banda” y “El Verde”.

En tanto, el domingo en la mañana, la programación comenzará a las 10 horas, con Ferro jugando ante Germinal, para cerrar en horas del mediodía, Brown frente a Huracán.

En la tarde del domingo, desde las 16 horas, se medirán los jóvenes capitalinos ante los trelewenses, mientras que desde las 18 horas se dará el duelo entre madrynenses y candidatos a cortar redes, como ser “La maquinita” y los brownianos.

Vale destacar que esta competencia, será una de las ultimas del Torneo 2021 de la ABECH, que ya definió ganadores y ganadoras en U13, U15 (en ambas ramas), U17 Femenino, como así también en mayores masculino y femenino, restando conocer la disputa del último juego de Finales de U21.

BÁSQUET – FINAL FOUR CATEGORIA U17

En Gimnasio “Mariano Riquelme” – Club Ferrocarril Patagónico

Programación

Sábado

18hs Ferro Vs Huracán

20hs Brown Vs Germinal

Domingo

10hs Ferro Vs Germinal

12hs Brown Vs Huracán

16hs Germinal Vs Huracán

18hs Ferro Vs Brown