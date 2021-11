Destacan que Chubut se coronó subcampeón en el fútbol de la Araucanía

El fútbol masculino de Chubut, fue uno de los grandes protagonistas en los recientes Juegos Nacionales de la Araucanía que se disputaron en nuestra provincia, precisamente en la ciudad de Puerto Madryn.

El equipo comandando por Juan Pablo Petronio, se coronó subcampeón, tras caer en la Final con su par de La Pampa.

Finalizó invicto

El seleccionado de fútbol masculino si bien finalizó invicto su participación en los Juego Nacionales de la Araucanía, no pudo quedarse con el título al perder la final del torneo en la definición por penales con el equipo pampeano, luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario, a pesar de la superioridad demostrada a lo largo del encuentro.

En diálogo con prensa de Chubut Deportes, el técnico Juan Pablo Petronio, hizo un balance sobre la participación del equipo y adelantó aspectos del trabajo a realizar para los Epade, que se desarrollarán del 5 al 10 de Diciembre, en la provincia de La Pampa.

“La verdad que nos dejó un balance muy positivo, lamentablemente no nos pudimos quedar con el oro, pero fue bueno el torneo, ya que no tuvimos el tiempo necesario en la previa del torneo por las razones que todos conocen. Destaco el hecho de ganar una medalla más para Chubut. Así que para ellos fue bueno y para el cuerpo técnico también, ya que tenemos 6 medallas logradas en igual cantidad de torneos”, remarcó en el inicio de la charla, un motivado Petronio.

Nivel parejo

Consultado sobre el nivel de los equipos que participaron del torneo dijo que “como en todos los torneos de Araucanía vimos un nivel muy parejo. Se juega con mucha intensidad, con mucho juego aéreo y en esta oportunidad tuvimos la mala suerte de que en todos los partidos hubo mucho viento y se dio un juego friccionado, con muchas amarillas y expulsados. Con el correr del juego logramos marcar cierta diferencia que no siempre termina con una medalla de oro, pero si con podio, que ha sido una constante”, indicó.

De cara a los EPADE

En referencia a los juegos Epade, comentó: “El sistema de trabajo va a ser el mismo. Cuando hicimos las convocatorias para la categoría 2004 de Araucanía, aprovechamos el momento y también convocamos la categoría 2006, fuimos haciendo pruebas y evaluativos en las diferentes ligas de la provincia”, explicó.

Más adelante, aseguró que “el jueves viajamos a Comodoro con el cuerpo técnico, el próximo lunes lo hacemos a Esquel y el miércoles seguro que finalizamos acá en el Valle, realizando partidos amistosos en cada lugar para ir encontrando el equipo y dar el listado final que va a representar una vez más a la provincia. No vamos a renunciar a nuestra propuesta, que es el fútbol asociado, con presión bien alta, pelota al piso y un futbol de ataque”, afirmó.

Cuerpo técnico ganador

En el final, consultado sobre si es un técnico para este tipo de torneos y exigencias, disparó que “no me he puesto a pensar en ese sentido. Si somos un cuerpo técnico que hace que se respeten entre ellos, a los rivales, a los árbitros. Su comportamiento es fundamental para nosotros y ahí consideramos que eso es mucho más importante que ganar o perder y en lo futbolístico siempre se termina dando lo que esperamos de los chicos. Siempre dejamos bien parada a la provincia , somos el equipo que no tuvo expulsados en este último torneo, tuvimos menos tarjetas amarrillas y todos hablan del comportamiento ejemplar que tiene Chubut desde el año 2017 y eso es lo que más nos deja tranquilo, al margen de las medallas que se puedan conseguir”, finalizó.